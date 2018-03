Amerikanen werken aan noodplan voor banken

De koersen op de internationale aandelenbeurzen zijn vanochtend omhooggeschoten na berichten dat de Amerikaanse overheid zou werken aan een reddingsplan voor de financiële sector. Ook steunacties van de Chinese en Russische overheid droegen bij aan de stijgende koersen. Op Wall Street sloot de Dow-Jonesindex gisteren met een winst van 3,9 procent. Europa volgde: in Amsterdam stond de AEX-index rond het middaguur op 572,60 punten, een stijging van 6 procent. Vooral de financiële fondsen, die de afgelopen dagen inzakten, lieten een forse stijging zien. Aegon won 20 procent, Fortis 17 procent en ING 14 procent.

Het Amerikaanse plan is het ingrijpendste sinds de vorige bankencrisis in het land, eind jaren tachtig. Het zal waarschijnlijk vele honderden miljarden gaan kosten. Het zou behelzen dat de overheid riskante beleggingen op basis van hypotheken overneemt van de banken en onderbrengt in een staatsfonds. Hierdoor wordt het probleem van de risicovolle beleggingen verplaatst van Wall Street naar Washington. Het zijn deze beleggingen, gelieerd aan hypotheken van Amerikanen met een lagere kredietwaardigheid, die de kredietcrisis inluidden.

Eerder vanmorgen waren de Aziatische beurzen al fors gestegen. In Hongkong steeg de index 9,6 procent, in Shanghai 9,5 procent. Het bericht dat Peking extra aandelen in Chinese banken koopt, werd op de beurzen goed ontvangen. Ook Rusland steunde de markten. President Medvedev stelde hiervoor 120 miljard dollar beschikbaar. De beurs in Moskou was de afgelopen twee dagen dicht omdat de koersen hard daalden. Toen de handel vanmorgen weer begon schoot de index met 14 procent omhoog.

Aandelen wereldwijd stegen ook op de opmerkelijke stap van de Britse en Amerikaanse toezichthouder om het zogenaamde short selling tijdelijk te verbieden. Deze manier van handelen – waarbij wordt gespeculeerd op een koersdaling van een bedrijf – wordt gezien als een van de aanjagers van de recente grote koersverliezen.

Kredietcrisis: pagina 11, 13, 15

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

AEX

In het artikel over de kredietcrisis (vrijdag 19 september) is een typefout geslopen. Ten onrechte werd gemeld dat de AEX rond het middaguur op 572,60 punten stond. Dat had moeten zijn 372,60 punten.