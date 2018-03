Als Rocky na een bokswedstrijd

Mirjam Oldenhave/Cynthia van Eck: Voor jou 10 anderen. Querido, 12+, 126 blz. €11,95

De realistische kinder- en jeugdboeken van Mirjam Oldenhave (1960) zijn vaak spannend (Control & copy) of grappig (Mees Kees) – en eigenlijk altijd met vakmanschap opgeschreven. Maar haar werk mist helaas de voelbare drang van de schrijver om zich uit te drukken. Daardoor blijven haar boeken je slechts vaag bij, als een aangenaam uurtje lezen.

Voor haar laatst boek, Voor jou 10 anderen, geldt dit echter allerminst. Het boek is verschenen in de zogeheten Slash-serie, waarin schrijvers de levensverhalen van jongeren bewerken tot een roman. Oldenhave heeft dit gedaan met het leven van Cynthia van Eck, een weesmeisje dat ze als pleegouder heeft leren kennen. Misschien komt het door deze persoonlijke band, dat Oldenhave een indrukwekkende roman heeft geschreven.

Samen met haar iets oudere broer Frankie is Cynthia als baby achtergelaten in een illegaal kindertehuis in Nederland. Met een stuk of tien kinderen woont ze bij pleegmoeder Riet en haar kwaadaardige dochter in een flat. Op een dag haalt de kinderbescherming haar met de andere kinderen weg en dan begint een zwervend bestaan langs legale tehuizen.

Oldenhave tekent dit verhaal op in een beheerste, bijna documentaire stijl. Daarmee voorkomt ze dat het boek uit het lood slaat door de emoties die soms hoog oplopen – na een nacht heftig huilen ziet Cynthia eruit als „Rocky, uit die boksfilms, ná de wedstrijd”. En daarmee zet ze ook precies de veelzeggende details neer, zoals de kinderen die bij mama Riet op bed naar het testbeeld kijken – om wat lichaamswarmte te voelen.

Het boek is een zoektocht naar warmte en de zeldzame vindplaatsen worden exact aangegeven. Van de keer dat Frankie zijn zus zoekt – ‘Hij had me gemist’ – tot de ontdekking dat ze als baby lang bij een hond in de mand lag, een ‘herdershond met verschrikkelijk lieve ogen. Maar ook met een piemel, bedacht ik me ineens.’

Het vakmanschap van Oldenhave is in dit boek meesterschap geworden. Ondanks de terughoudende verteltrant voel je dat zij met hart en ziel in dit boek aanwezig is. Het is te hopen dat Oldenhave in volgende boeken haar persoonlijkheid nog meer laat zien. Bescheidenheid is een deugd, maar niet voor schrijvers.