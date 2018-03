Alles verzamelen

Zo langzamerhand is er een tamelijk middelmatige standaard aan het ontstaan voor internetfilmpjes. Tussen de 63 inzendingen waaruit een jury van NPS en Filmfestival Rotterdam deze week weer drie winnaars moet kiezen die door mogen naar de volgende ronde van de online competitie van New Arrivals, zit weinig opvallends. Het grootste probleem: ze duren allemaal zo lang. Bijna alle inzenders benutten de maximale lengte van een half uur. Het is alsof je de beeldenkraan openzet. Wel is New Arrivals de plek om steeds vaker minidocumentaires te ontdekken die ooit in korte formats van de publieke omroepen pasten. Zoals De wereld als verzameling van Koert Davidse, een miniatuurportret (10 minuten) van verzamelaar Erik Fens, dat als metafoor voor het internet kan gelden. „Ik ben een verzamelaar volgens Freuds beschrijving’’, zegt hij. „Volgens Freud is de neiging tot verzamelen ontstaan in het derde of vierde levensjaar, waarin het kind, een existentiële onzekerheid ervaart, die hij vertaalt in het maken van een fetisj: dingen die hij kan beheersen en die hem een zekerheid geven.’’

Fens verzamelt alles wat er de verzamelen valt: krantenknipsels, ansichtkaarten, bestaande encyclopedieën en eentje die hij uit al die losse elementen zelf assembleert. 700 plakboeken heeft hij inmiddels samengesteld. Foto’s van lezende vrouwen. Foto’s van kussende mensen. Ze kussen handen, relikwieën, dieren, sporttrofeeën. „Ik maak mijn beeld van DE wereld´´, vertelt hij terwijl hij weer een reeks nieuwe plaatjes inplakt. Hij vertelt er niet bij of hij ze ooit nog bekijkt.

www.cinema.nl/nps-new-arrivals/media/3930170/de-wereld-als-verzameling-the-world-as-a-collection-van-koert-davidse