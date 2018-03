Alkmaar fouilleert preventief in prostitutiezone

Alkmaar, 19 sept. De prostitutiezone in Alkmaar is door burgemeester Piet Bruinooge aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat geeft de politie het recht in het gebied rond de Achterdam, grenzend aan het horecacentrum, tot en met 18 maart preventief te fouilleren. Dat heeft de gemeente Alkmaar vanochtend bekendgemaakt. De aanwijzing gebeurt op advies van de politie. De prostitutiezone heeft de laatste tijd te kampen met een toenemend aantal incidenten met (vuur)wapens en andere geweldsdelicten.