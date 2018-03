„De premier die vroeger nog durfde te hervormen is nu een premier die misschien persoonlijk goed in vorm is, maar die vormloos is in de ambities.”

Alexander Pechtold (D66) over premier Jan Peter Balkenende (CDA)

„Die straalt een vertrouwen uit, dat grenst aan zelfvoldaanheid.”

Femke Halsema (GroenLinks) over Balkenende

„Laat dit kabinet kiezen voor de helden en niet voor de hufters. Laat ze zien dat het menens is, niet met al die programmaatjes en overlegjes maar door een keer door te pakken.”

Mark Rutte (VVD) pleit voor een sneller lik-op-stuk-beleid

„De heer Rutte moet niet doen alsof het allemaal niets is.”

Balkenende

„Ik ken uw opvattingen over de specifieke situatie in de thuiszorg. Maar goed, daar zijn wij het niet over eens.”

Balkenende tegen Agnes Kant (SP)

„Ik ken uw opvattingen ook, maar ik wilde er graag iets aan doen, als u het niet erg vindt.”

Kant

„Dan kunt u het Journaal even zien, mevrouw Halsema. Misschien komt u er wel in voor.”

Kamervoorzitter Gerdi Verbeet kondigt een schorsing aan

„Mijnheer Balkenende, u moet opstappen, samen met het hele kabinet. U moet ontslag nemen. U moet aftreden.”

Geert Wilders laat geen twijfel bestaan over wat hij van het kabinet vindt

„Ik kom op de motie-Wilders op stuk nr. 16 waarin hij het vertrouwen in het kabinet opzegt. Wij ontraden de Kamer om die motie aan te nemen.”

Balkenende bespreekt aan het eind van het debat de verschillende moties