Al vlinderend door het leven

Ian Kelly Casanova: Actor, Spy, Lover, Priest. Hodder & Stoughton, 403 blz. €35,-

Casanova. We hebben de film gezien (Fellini), en kennen de verhalen. We hebben het type aan het werk gezien: de casanova, de dwangmatige verleider. Aan de vertaling in het Nederlands van Casanova’s memoires Histoire de ma vie door Theo Kars, niet minder dan zesduizend pagina’s, ben ik nooit toegekomen. Tot zover mijn kennis omtrent Giacomo Casanova (1725-1798). Een onbevooroordeeld uitgangspunt voor de lezing van Ian Kelly’s recent verschenen Casanova. Actor, Spy, Lover, Priest.

De uiterst intelligente Casanova is wat Ian Kelly noemt een polymath, ‘iemand wiens kennis zich niet beperkt tot één vakgebied’. Een reusachtig understatement. Casanova was niet alleen maar acteur, spion, Homerusvertaler, soldaat en priester, maar ook loterijdirecteur, violist, oplichter, wiskundige, kabbalist, bibliothecaris, en uiteraard hartstochtelijk liefhebber alsmede seksueel-verkeersdeelnemer. Casanova leefde in een eigenaardige tijd. Vooral in zedelijk opzicht doet het in eerste instantie denken aan de jaren zeventig van de vorige eeuw. Seksuele revolutie, alles moet kunnen. Seksueel ging het er bepaald flink aan toe in de 18de eeuw, maar in de ingewikkelde sociale stratificatie van die dagen moest men zijn plaats kennen en regels waren er bij bosjes. Niks vrijheid blijheid.

Misschien tekent dit wel Casanova’s allergrootste maatschappelijke genie: hij wist op een paar uitzonderingen na steeds door alle lagen heen te vlinderen. En kwam in aanraking met niet de minsten onder zijn tijdgenoten: Catharina II van Rusland, Voltaire, Frederik de Grote, Rousseau, Mozart, Paus Clemens XIII. Casanova speelde hoog spel, in vele opzichten. Gevaarlijk leven, op het randje tussen waarheid en fictie, oprecht en vals, moreel en immoreel. Ik vermoed dat dit Casanova’s reislust heeft gestimuleerd. Je moet beweeglijk blijven. Maar zoals in alles is onze held ook in zijn reislust bandeloos. Van Moskou tot Londen, van Amsterdam tot Napels en talloze steden daartussen, hij heeft er zijn hoef gezet. Venetië neemt hierbij een bijzonder plaats in. Casanova werd er als zoon van een actrice geboren, hij zat er gevangen, werd uit de stad verbannen. Maar hij bleef altijd Venetiaan.

Venetië, de stad van het carnaval en de maskerade, is tevens de bakermat van een grote hoeveelheid rondreizende acteurs en actrices. ‘Het is onmogelijk te overschatten,’ schrijft Kelly daarbij , ‘hoezeer Venetië en de Venetianen gedurende Casanova’s leven in de mode waren in Europa.’ Europa was met theater en theatraliteit doordesemd, en wat Casanova zelf betreft: ‘Casanova was nothing if not an actor.’

Dit alles bracht Ian Kelly ertoe zijn boek in de mal van het klassieke drama te gieten. Het bestaat uit vijf bedrijven, plus wat intermezzo’s en een curtain call. Mooi. Maar wringt er eigenlijk niet iets in deze vormgeving? Tegenwoordig beschouwen we Casanova immers vooral als de schrijver die hij ook was. Alleen zijn lijvige memoires geven daar alle aanleiding toe, maar ze zijn lang niet het enige. Zo is er Lana Caprina (1772), een satirisch debat tussen twee hoogleraren over de vraag of de vrouwelijke rede inderdaad door de baarmoeder wordt bepaald. De geschiedenis van zijn ontsnapping uit de beruchte Piombi-gevangenis in Venetië (1787). Een niet minder dan vijfdelige Icosameron (1788), waarin een reis naar het binnenste van de aarde wordt beschreven, nota bene lang vóór Jules Verne. Dan nog mathematische studies, historische werken, vertalingen, kritieken, pamfletten, en enkele kort lopende tijdschriften die hij zelf vulde. Het komt heus allemaal keurig aan de orde bij Ian Kelly, die het woord writer toch niet in zijn ondertitel opnam. Onze biograaf vindt namelijk dat Casanova zelfs als hij schrijft nog de acteur uithangt. Volgt een moeizame redenering en ik begin me te ergeren. Het beeld doemt op van de toneelspeler Ian Kelly, die zelfs als hij een biografie schrijft aan drama wil doen. Ik google op Kelly. Juist. Hij blijkt naast biograaf ook acteur. Alles klopt. Heerlijk.

Wat zou afgezien van de toneel-insteek nieuw zijn aan de Casanova-biografie van Ian Kelly? De uitgever heeft het over geraadpleegde archieven, bij voorbeeld tot nog toe ongepubliceerde documenten van de Venetiaanse Inquisitie, waar Casanova géén warme relaties mee onderhield. Tja. Het beslaat slechts een fractie van het boek. Ik betwijfel eerlijk gezegd dat Ian Kelly het Europese casanovisme een enorme boost heeft gegeven. Voor onbekenden op dit brede werkterrein valt niettemin erg veel op te steken, over een van de grootheden uit de 18de eeuw. Casanova’s leven houdt niet op te verwonderen, te verbazen of te verbijsteren. Sympathiek is Casanova mij niet geworden. Al was het alleen maar door wat Kelly vertelt en uit de memoires aanhaalt over het bezwangeren door Casanova van zijn bloedeigen jonge dochter Leonilda. Casanova: ‘Vastbesloten onze zogenaamde misdaad te plegen kwamen we zo dicht in de buurt dat een bijna ongewilde beweging ons dwong hem te plegen… helemaal…’

Christus!

Gaande Kelly’s Casanova. Actor, Spy, Lover, Priest deed deze vraag zich voor: zou Casanova soms hebben geleden aan de psychologische aandoening die pseudologica fantastica heet, dwangmatig liegen? Hij zou niet de eerste jongen van eenvoudige komaf zijn die zijn maatschappelijke positie op die manier probeert te verbeteren, en gevangen raakt in het eigen leugenweb. Heeft Casanova dus zijn hele leven bijeengelogen? Kelly beweert dat historisch onderzoek van de laatste decennia juist heeft uitgewezen dat zeer veel van wat Casanova in zijn memoires schrijft in werkelijkheid heeft plaatsgevonden.

Ik blijf desondanks met die vraag zitten. Misschien zou er dus eens een pathologisch liegende biograaf moeten komen, die vanuit de stelling dat Venetie de stad van de leugen is het hele Casanova-leven in de leugenmal uitgiet. Zo’n biografie zou ik onmiddellijk de hemel inschrijven.