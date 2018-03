Aegon wil polishouder compenseren

Verzekeringsconcern Aegon is bereid de kosten van zijn omstreden beleggingsverzekeringen verder te verlagen. In een persbericht maakte het bedrijf vanochtend bekend nog eens 140 miljoen euro uit te trekken om de kosten van deze zogenoemde woekerpolissen te verlagen. Dit bedrag komt bovenop de 380 miljoen euro die het concern in de afgelopen jaren al heeft besteed aan kostenverlagingen.

De stichting Verliespolis, een van de twee grote belangenbehartigers voor gedupeerde polishouders, noemt de aankondiging van Aegon nadrukkelijk geen akkoord, zoals dat tien dagen geleden wel met Delta Lloyd werd bereikt.

Woordvoerder Rob Okhuijsen van Verliespolis noemt het „positief” dat Aegon bereid is een compensatieregeling aan te bieden „die tenminste gelijk is aan die van Delta Lloyd”. Inhoudelijk is de stichting er echter nog niet van overtuigd dat de „eenzijdig” bekendgemaakte bereidheid ook daadwerkelijk klopt. „We zullen de bedragen die Aegon nu noemt, moeten verifiëren en kijken hoe dat voor de gedupeerde klanten uitvalt.”

De portefeuille van Aegon telt 1,3 miljoen polissen, waarvan de helft een gegarandeerd minimumrendement bevat. Met de aangekondigde kortingen zal op dit moment 70 procent van de klanten minder dan 3 procent aan kosten betalen. De norm die financiële ombudsman Jan-Willem Wabeke voor deze kostenpost heeft gesteld bedraagt 2,45 procent.

De vorige week bereikte schikking met Delta Lloyd betrof een kostencompensatie van in totaal 410 miljoen euro voor ongeveer 300.000 klanten van beleggingsverzekeringen.

Volgens woordvoerder Okhuijsen vinden op dit moment met Fortis ASR en Nationale-Nederlanden „constructieve gesprekken” plaats over mogelijke schikkingen. Met Aegon was „al weken geen contact” geweest.

