Aan het wit ontworsteld

Maaike Schoorel bezit een opmerkelijke vaardigheid: ze weet mensen te ergeren met schilderijen. En flink ook. Wie een tijdje rondloopt op haar expositie in De Hallen in Haarlem ziet en hoort de toeschouwers worstelen. Ze slaken kleine kreten van verbazing en afschuw, sommigen barsten na een tijdje uit in afkeurend gebrom, anderen beginnen onmachtig te giechelen. Veel hoofdschudden ook. Weinig bezoekers houden het langer dan tien minuten vol bij Schoorels elf schilderijen. De meesten verlaten de zaal met een blik van ongeloof in hun ogen.

Dat iemand in deze tijd met schilderijen zoveel reacties weet op te roepen is op zich al een bijzondere prestatie. Schilderijen worden tegenwoordig weliswaar veelvuldig geëxposeerd, ze verkopen goed, maar in dat deel van de kunstwereld dat vernieuwend wil zijn, dat de grenzen opzoekt, de grote Biennale’s, Documenta’s tref je ze weinig aan – niet confronterend en vernieuwend genoeg, zo luidt de communis opinio. Nu kun je van Schoorels werk ook moeilijk volhouden dat het vernieuwend is: ze schildert voornamelijk portretten, landschappen en stillevens. Maar confronterend zijn haar doeken wel. Dat komt doordat Schoorel een op het eerste gezicht simpele truc uithaalt: ze schildert haar voorstellingen zo dun, zo schraal, zo schaars, met zo weinig verf dat het bij een eerste confrontatie lijkt of er niets is te zien. Leegte, of in ieder geval bijna. Pas als je rustig kijkt, je concentreert, onderscheidt je dunne vlekken en vegen. Een patroon. Maar daarvoor moet je al behoorlijk wat moeite doen: de verleiding om je ogen tot spleetjes knijpen is groot. Soms doemt er dan langzaam een oog op, een been of een borst, en heel veel associaties met het verglijden van de tijd en de mist van de herinnering. Dat wordt nog versterkt door titels als Emma-Louise on her bed (2008), Parnassia Beach (2005) of Still Life with Carafe (2006) die hele verhalen suggereren. Maar de bottomline blijft: je ziet zo goed als niets. Ook niet in reproductie trouwens; die afbeelding hiernaast is geen drukfout.

Die spanning tussen iets en niets, tussen echt en nep maakt Schoorels week omstreden. Aan de ene kant wordt ze beschouwd als een vertegenwoordiger van de ‘slow art’: kunstenaars die hun publiek uit het jachtige ritme van alledag willen halen, die zoeken naar concentratie en die hun toeschouwers opnieuw van het besef willen doordringen dat kunstwerken geen vluchtige consumptiegoederen zijn. Aan de andere kant is het verleidelijk Schoorels werk in verband te brengen met het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. Dan zijn haar vlekken in de mist louter suggestie voor ingewijden die zo zwelgen in hun eigen ingewijdenschap dat ze niet meer zien dat de doeken bijna leeg zijn. Toch is dat blijkbaar geen obstakel: Schoorel, die eerst de Rietveld Academie heeft gedaan en sinds enkele jaren in Londen woont en werkt, is nogal hot. Ze wordt vertegenwoordigt door goede of prestigieuze galeries als Diana Stigter in Amsterdam, Maureen Paley in Londen en de Marc Foxx Gallery in Los Angeles, ze dingt op dit moment mee naar de Wolvecampprijs en haar doeken werden al gekocht door superverzamelaar Charles Saatchi (zes stuks), glamourfotograaf Mario Testino en modeontwerper Raf Simons. Die laatste twee voeden trouwens de achterdochtig weer lekker – hun glamour- en modeachtergrond sluit fijn aan bij de nieuwe keizerskleren.

wie echter met het oog op ‘de kwestie’ (is Schoorel fake of niet?) naar Haarlem afreist is snel klaar. Of eigenlijk niet: je hoeft maar even rustig naar deze schilderijen te kijken, de bijna-leegtes wat langer op je te laten inwerken om te zien dat Schoorel ongetwijfeld oprecht is. Dat begint er al mee dat ze in haar werk nadrukkelijk aansluiting zoekt tot de schilderkunstige traditie. Schoorel schildert, net als grote voorgangers als Marlene Dumas en Luc Tuymans, geen verbeelding van de werkelijkheid, ze gaat geen strijd aan met de fotografie. Schoorel zoekt het eerder in wat je ‘mentale landschappen’ kunt noemen: haar doeken zijn verbeeldingen van herinneringen, inclusief alle onzekerheden, vaagheden en vergeetachtigheden die daarbij horen. Haar werk draait om vragen als: wat onthoud je eigenlijk? Welke delen van een herinnering blijven er kleven in je geest? Hoeveel blijft er hangen? Wat zegt dat over je persoon? Vooral dat laatste lijkt bij Schoorel belangrijk: juist doordat ze haar werk maakt door uit te gaan van foto’s en die ‘af te pellen’ tot de kleinste kernachtige elementen, heb je het gevoel naar een heel persoonlijke versie van het verleden te kijken. Niet voor niets wordt Schoorel regelmatig in een adem genoemd met Michael Raedecker, ook een Nederlandse schilder die in Engeland succesvol is en die herinneringen toont door heel veel weg te laten.

Maar er komt nog iets bij. Anders dan Raedecker (en helemaal anders dan Tuymans of Dumas) zoekt Schoorel op haar doeken in De Hallen nog duidelijk naar haar vorm. Voor Schoorel is het verbeelden van een herinnering nog geen duidelijk procedé, bij elk doek lijkt ze opnieuw te besluiten hoe ze het dit keer gaat aanpakken. Daarin zit ook een duidelijke ontwikkeling. Dat begint met Birthday (2004), het vroegste werk op de expositie. Hier zijn nog relatief veel vlekken te zien, soms in felle kleuren, waardoor het lijkt of Schoorel met Japanse precisie een paar tere toetsen op een vel heeft gekalligrafeerd, die oplichten als bakens in de mist – een mooi effect, maar door de schaarste er omheen ook een tikje theatraal. Vervolgens worden de taferelen al snel dunner en lichter: Schoorel haalt de felste kleuren weg en zwakt haar toetsen af tot er alleen nog maar vrij egale, wolkige verfvegen overblijven die wel wat doen denken aan de ‘venetiaanse landschappen’ die Turner maakte aan het einde van zijn carrière: tere kleuren die zich met moeite aan het wit hebben ontworsteld. Voor Schoorel lijken dit voorlopig de cruciale doeken uit haar carrière: juist omdat je bijna niets meer ziet, symboliseren ze een schilderkunstig nulpunt. Minder kan bijna niet, of je moet volledig witte schilderijen gaan maken. Juist omdat Schoorel daar zo dicht bij gaat zitten, omdat ze zo ver nadert tot nul, stralen deze doeken ook een enorm lef uit. Schoorel toont zich een kunstenaar met genoeg zelfvertrouwen om haar toeschouwers bijna niets meer te geven, en toch te hopen dat ze bij haar blijven. Hoogtepunt (of dieptepunt natuurlijk) van deze reeks is Parnassia Beach uit 2005: het meet 210 x 414 centimeter, toont, zoals de titel aangeeft een zicht op Parnassia bij Bloemendaal (Schoorel komt zelf uit Santpoort) en toont alleen maar wat lichte gele en bruinige vegen. Alsof je op een mooi dag aan het strand zit en te lang tegen de zon in hebt gekeken.

ook haar twijfels te hebben bij dit verdwijnen in de leegte. Na een schilderij als Parnassia Beach komen de kleuren langzaam weer terug, heel voorzichtig, vooral in de portretten die nu te herkennen zijn aan kleine sepiabruine wolkjes. Wie deze doeken voorbij het nulpunt ziet beseft ook waar Schoorel mee bezig is: haar werk is een zoektocht naar het punt waarop een beeld een beeld wordt. Het punt waar de eerste minieme verfvlekken een voorstelling gaan vormen die nog net niet uit elkaar valt. En de crux is: als toeschouwer moet je dat punt zelf bepalen. Niet voor niets moest ik me bij verschillende van haar werken denken aan het oude kindervermaak: verbind de puntjes tot er een tekening ontstaat. Alleen krijg je er bij Schoorel geen cijfers bij. Je moet zelf zoeken, zelf kijken, zelf conclusies trekken – op het gevaar af dat er helemaal geen conclusie is.

Hoe intrigerend dat ook is, dat zoeken, dat procesmatige, is ook het grote nadeel van Schoorels werk. Haar beste en belangrijkste schilderijen zijn meer een proces dan een beeld. Schoorel onderzoekt een aspect van de kunst dat de meeste hedendaagse schilders als vanzelfsprekend aannemen: het punt waarop verf en penseelstreek een illusie gaan vormen. Bij de meeste hedendaagse schilders is die illusie een gegeven en gaat het er vooral om hoe ze die vormgeven; Schoorel stelt de illusie zelf aan de kaak. En nooit wordt die helemaal ingelost. Hoe goed je ook kijkt, je beheerst nooit meer van het beeld dan wat flarden. Nooit komen de puntjes bij elkaar, nooit wordt je inspanning beloond met een beeld dat zich nestelt in je hoofd. Schoorel is een schilder die haar toeschouwers een wortel voorhoudt en dan heel hard wegrent. Als toeschouwer moet je dan besluiten of je mee wilt. Dat maakt Schoorels werk ook spannend: steeds opnieuw moet ze zich afvragen in hoeverre ze de toeschouwer wil, hoever moet ze durft te gaan.

Dat dit dilemma bepaald niet denkbeeldig is, blijkt wel uit Schoorels laatste, kleine doeken die zowel in De Hallen als bij galerie Diana Stigter zijn te zien. Voor de toeschouwer die net aan Schoorels schimmenspel was gewend zijn die een klap in het gezicht: alle mysterie is verdwenen. Deze doekjes tonen tamelijk herkenbare voorstellingen, geschilderd in dunne pasteltinten – een meisje met een hond, een naakt, een baby. Vanuit de zoektocht naar de grenzen van de illusie zijn ze heel begrijpelijk: Schoorel heeft de zoektocht even opgegeven, zich even aan de andere kant van de illusie gewaagd. Misschien was het wel onzekerheid: op deze doeken schilderde ze voor het eerst niet naar foto’s, maar uit haar herinnering. Maar mijn god, wat zijn deze doeken lelijk. Ik moet toegeven dat ik er verbaasd naar heb staan kijken. Het is alsof Schoorel eindelijk laat zien welke wereld er al die tijd onder de mist en de schimmen verborgen heeft gelegen. En dat is schrikken: deze werken doen angstaanjagend veel denken aan pastelproefdoekjes uit een amateurschilderklas, aan Dumas en Tuymans voor beginners. Tegelijk zijn ze wel gemaakt door dezelfde schilder die op haar vorige werken zo subtiel wist om te gaan met onderzoek en suggestie. Waardoor je als toeschouwer vooral achterblijft met vragen: kan Schoorel simpelweg niet beter en heeft ze dat al die tijd virtuoos verborgen weten te houden? Is ze te ver doorgeslagen in haar onderzoek?

Lopend door De Hallen, kijkend naar de kleine werkjes en zoveel mogelijk het gebrom en het gegiechel negerend werd het me bijna zwaar te moede. Tot ik opnieuw, voor de derde of vierde keer, belandde voor The Wedding (2005): een schilderij waarbij Schoorel de zachte vlekken in verschillende kleuren tamelijk egaal over een grijsblauwe achtergrond heeft verdeeld. En ineens snapte ik waarom dit mijn favoriete Schoorel-doek is: The Wedding is geen zoektocht maar een beeld. Geen wortel maar een punt. Het geeft je als toeschouwer precies hetzelfde ‘affe’ gevoel als Schoorels recente doeken terwijl het mysterie intact blijft. Uit de collectie van ‘kleermaker’ Raf Simons, bovendien. Met een doek als The Wedding laat Maaike Schoorel zien dat je haar niet zomaar moet afschrijven.

Maaike Schoorel: Album. T/m 23 nov in De Hallen, Grote Markt 16, Haarlem. Di t/m za. 11-17u. Zo. 12-17u. De catalogus, 68 blz., verscheen bij Veenman publishers.Recent werk van Maaike Schoorel is te zien bij Galerie Diana Stigter, Elandsstraat 90, Amsterdam, t/m 10 oktober.