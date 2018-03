6 DANSEN Mr. Stubnitz

Schip MS Stubnitz

Mr. Stubnitz, morgen op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. Kaarten kosten 12 euro en zijn alleen nog te koop bij Outland Records, Zeedijk 22 in Amsterdam.

Je moet jezelf goed vasthouden aan de reling als je de smalle trappetjes afdaalt, dansen is lastig op de ongelijke vloer en af en toe klettert er een druppel op je hoofd als het er heftig aan toe gaat. Dat is dansen op de MS Stubnitz. Het rondreizende Duitse cultuurschip ligt de komende drie maanden weer in Amsterdam en dat betekent een hoop gezellige feestjes, optredens en theater.

Morgen vindt een van de meest beproefde recepten plaats uit de historie van de Stubnitz in Amsterdam: Mr. Stubnitz. Voor het derde jaar wordt dit feest gehouden ter promotie van de Nederlandse artiest. „In Nederland hebben we ontzettend veel kwaliteit”, vertelt organisator Daniel Sanchez. „Ik wil graag laten zien wat Nederland allemaal in huis heeft. In combinatie met de charme van de boot werkt dat blijkbaar goed, want het feest is steevast uitverkocht.”

De artiesten variëren van techno-icoon Steve Rachmad, Lauhaus en Daniel Sanchez tot de live-acts van Julien Chaptal en Fries talent Weider Terlouw. De Nederlandse dance scene floreert en staat in steeds hoger aanzien in de rest van de wereld. Veel Nederlandse dj’s worden geboekt in grote clubs in het buitenland.

Als je de Stubnitz oploopt, bekruipt je een magisch gevoel. Feesten op een boot is nog nooit zo rauw en puur geweest. Er zijn drie ruimtes waar je kunt dansen. De garderobe is klein en daardoor bijna altijd hectisch, maar de vriendelijkheid van het personeel maakt veel goed. Het publiek op de Stubnitz is niet onder één noemer te scharen. Hip en alternatief dansen er hand in hand.

Kun je morgen niet? Er vinden de komende tijd nog drie feesten plaats op het schip: op 11 oktober, 8 november en 6 december.