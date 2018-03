5 autovrije zondag

Schoner Vervoer Toer A’dam

Amsterdam. Zondag 10.00-17.00u. Inl: www.schonervervoertoer.nl

Op (autovrije) zondag vindt in Amsterdam de tweede editie van de Schoner Vervoer Toer plaats. Een lange stoet van voertuigen die energie halen uit elektriciteit, zonnecellen, waterstof, frituurvet, manpower, warmte, etc. Want schoner vervoer zonder herrie, uitlaatgassen en uitstoot van fijnstof en andere narigheden kan echt al lang. Iedereen mag meerijden of meeliften in de meest verrassende en spectaculaire vervoersmiddelen. Bij de ontvangst om 9.00 uur op de NDSM-werf is er voor iedereen gratis ontbijt, koffie, thee en taart.