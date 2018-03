4 FESTIVAL

GOGBOT

Enschede: diverse locaties. T/m 21 september. Inl: www.gogbot.nl

Planetart presenteert tot en met zondag de 5e editie van GOGBOT, het multimediafestival in Enschede. Robotics, virtuele werelden, freakshows, macabere laboratoria, lezingen, interactieve machines, elektronische muziek met ouderwetse klanken, betoverende videoclips en veel stoom, want ‘Steampunk’ is het GOGBOT thema van 2008. Deelnemende kunstenaars o.a. Pablo Ventura, Joost Conijn, Tinkebell, Filip Jonker, Arno Coenen, DrGrordbort, Christiaan Zwanikken, Bill Spinhoven, Anuska Oosterhuis, Powerplant.