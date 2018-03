In 11 bioscopen

James Mangold is een echte acteursregisseur, die eerder zelfs aan Angela Jolie (in Girl, Interrupted) en Reese Whiterspoone (in Walk the line) Oscarwaardige vertolkingen wist te ontlokken. In de Western 3:10 to Yuma haalt hij opnieuw het beste uit zijn cast. Russel Crowe is in de outlaw Wade extravert en sardonisch, Christian Bale biedt koppig en introvert weerwerk: hun chemie is voortreffelijk. 3:10 to Yuma gaat over het type male bonding, waarbij vrouwen hooguit in de weg kunnen lopen.

Regie: James Mangold. Met: Russel Crowe, Christian Bale.