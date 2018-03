3 Opvoering

Show AZIZ

Amstelveen: Cobra Museum. Zaterdag 15.00-17.00u. Gratis entree bij reservering via: info@cobra-gewoonanders.nl. www.dansclick.nl

Zaterdag vindt er een eenmalige opvoering plaats van AZIZ (dat staat voor modeontwerper en kunstenaar Aziz Bekkaoui) in het Cobra Museum. In deze show zorgt hij voor een klik tussen mode, vormgeving, museumbezoekers én dansers. Temidden van de expositie Gewoon Anders! draait AZIZ de rollen om. De dansers staan stil, het museum beweegt. Op 25 september gaat DansClick 5 in première in de tegenoverliggende Schouwburg Amstelveen.