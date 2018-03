Bridges to the Streets

Rotterdam: Perron Hofplein / Hofbogen. Zaterdag 15.00-23.00u. Prijs: 15 euro. www.bridgestofashion.com

Bridges to the Streets is onderdeel van de vierdaagse modemanifestatie Bridges to Fashion. Bridges to the Streets zet niet alleen de spotlights op Rotterdams talent, maar ook op grootheden uit de underground van Istanbul. Dj sets, fashionshows, live sewing & painting, picknicks, fotoshoots, designer goodies: alle kanten van de straatcultuur krijgen de ruimte in de Hofbogen van Rotterdam. Na 23.00 uur gaat Bridges to the Streets door met de afterparty Dr Feelgood in de Club Zonder Concessies. Toegang 5 euro.