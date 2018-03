Freeze Festival

Leeuwarden: zeven locaties in de binnenstad (vrijdag) en Stadsschouwburg De Harmonie (zaterdag). Inl/res: www.freezefestival.nl

Het Freeze festival biedt optredens van Friese bands, artiesten en dj’s in allerlei stijlen en genres, o.a. D-A-A-N, Syb, Elske Dewall, Ilanois, een danceprogramma rond het afscheid van MC Da Mouth of Madness, Liquid Party en het vijfjarige lustrum van Freesonica. Als opwarmertje is er vanavond Freeze On Friday. Op 7 locaties in het centrum van Leeuwarden zijn er optredens van allerlei bandjes en acts die één ding gemeen hebben: hun Friese roots. De toegang is gratis.