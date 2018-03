Zuigen en slepen, trekken en dokken

Van steun van zijn commissarissen zal Peter Berdowski in ieder geval verzekerd zijn. Zijn bagger- en sleephopperzuigerbedrijf Boskalis deed een vijandig bod op de sleepboten van Smit Internationale.

Rond Berdowski’s benoeming als topman stapten nog drie commissarissen van het baggerbedrijf op, omdat ze het niet eens waren met de manier waarop hij werd benoemd.

Berdowski zal zeker invloed gehad hebben op de benoeming van nieuwe commissarissen. Opmerkelijkste naam daartussen is Bert Heemskerk, topman van Rabo. Toch niet de agressiefste bank.

In de raad van commissarissen van tegenstrever Smit is de naam van Roel Hendriks een bijzondere. Hij was financieel directeur van voedingsmiddelenfabrikant CSM, tot vlak voordat dit bedrijf als een van de laatste in Nederland de certificering van aandelen als beschermingsconstructie afschafte. Dat is relevant, omdat de raad van commissarissen van Smit zal moeten beslissen of het bedrijf preferente aandelen gaat uitgeven aan een bevriende stichting. Argument kan zijn dat Boskalis Smit Internationale wil opsplitsen en alle onderdelen verkopen waar het geen belangstelling voor heeft. Het gaat Boskalis eigenlijk alleen om de terminalactiviteiten.

Hendriks zal ook Martijn van der Vorm goed kennen. Die is grootaandeelhouder en commissaris van Boskalis. En dat is hij ook bij Vopak, waar Hendriks voor CSM in de raad van bestuur zat. Een bedrijf dat ook veel ervaring heeft met opsplitsen. Boskalis wilde begin deze eeuw ook al bouw- en baggerbedrijf HBG opsplitsen. Daar was het de aanstichter van een jarenlange overnameoorlog. Die splitsing kwam er, maar Boskalis greep mis. Concurrent Van Oord ging er met het baggeronderdeel vandoor. Zo’n zeperd wil Berdowski, toen vicevoorzitter van Boskalis, zeker niet nog eens halen.

Analisten geven Smit gelijk dat ze het bod niet accepteren. Te laag. De baggeraar wil alleen maar profiteren van de koersval door het slechte klimaat op de financiële markten in de afgelopen maanden, zeggen zij. Boskalis is zijn belang in Smit al aan het uitbreiden, een langdurige strijd dreigt.

De agressiviteit van Boskalis richting andere Nederlands bedrijven is uitzonderlijk in de brave Nederlandse zakenwereld. Maar door een bod van 1,1 miljard euro neer te leggen in de week dat de financiële markten wereldwijd instorten, zorgen de baggeraars voor een positieve noot. Misschien komt het doordat ze veel werk doen in de Golfregio met het opspuiten van eilanden. Daar weten ze ook alles van geld uitgeven.

Daan van Lent