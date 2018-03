Zege volleybalsters tegen Frankrijk

OMSK. De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun derde wedstrijd in het kwalificatietoernooi voor de World Grand Prix gewonnen. Frankrijk werd vandaag met 25-18, 25-21 en 25-18 opzij gezet.Met nog twee wedstrijden te spelen in het Russische Omsk is het nog ongeslagen team van scheidend bondscoach Avital Selinger dicht bij plaatsing voor de World Grand Prix volgend jaar. Van de zes deelnemende landen aan het kwalificatietoernooi gaan de eerste drie door. Nederland won het prestigieuze evenement in 2007.