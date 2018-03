WTO ziet ruimte voor een nieuw handelsakkoord

Amsterdam. Er is een kans dat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) de komende weken handelsministers bijeenroept voor onderhandelingen over een nieuw wereldhandelsakkoord. Dit heeft WTO-directeur-generaal Pascal Lamygezegd. Eind juli mislukte een ministersconferentie waarin de laatste details hadden moeten worden geregeld. Veel landen hebben echter gezegd dat de overeenstemming die op veel punten wel is behaald, te belangrijk is om op te geven.