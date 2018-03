Wilders valt toch weer het meeste op

Agnes Kant begon wat schuchter, met een licht overslaande stem. Vervolgens had ze aan een paar inleidende zinnen genoeg om de aanval te openen. Natuurlijk op de PvdA. „Het CDA heeft de PvdA in het pak genaaid”, zei de opvolgster van Jan Marijnissen gisteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, het jaarlijkse debat over de rijksbegroting.

Er werd in Den Haag met enige spanning uitgekeken naar het eerste officiële optreden van Agnes Kant, de nieuwe fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij. Hoe zou zij zich profileren ten opzichte van coalitiepartij en concurrent PvdA? De vraag was ook hoe de strijd op rechts zou verlopen. PVV-leider Geert Wilders had aangekondigd „zich te verbreden”, dus niet alleen tamboereren op de islamisering van de samenleving. En hoe zou Rita Verdonk uit de verf komen? Wat worden de antwoorden van VVD-leider Mark Rutte?

Het bleek toch weer Wilders die het meest opviel met heftige uitspraken, opnieuw over de islam. Hij zei over ‘Marokkaans tuig’: „Ik noem ze liever kolonisten. Moslimkolonisten. Ze zijn gekomen om de boel hier over te nemen, om ons te onderwerpen.”

Tijdens de Algemene Beschouwingen is het gebruik dat alle partijen een eigen, breed verhaal zetten tegenover de regeringsplannen. Het is een belangrijk moment om zich te profileren ten opzichte van hun politieke concurrenten.

Kant mocht, als leider van de grootste oppositiepartij, als eerste. Zij richtte haar pijlen op coalitiepartij PvdA. Na een aarzelende start volgde de ene oneliner op de andere. „Dit zijn geen koopkrachtplaatjes, maar praatjes.” „De PvdA heeft het CDA het draaien geleerd.” Toch maakte ze het regering en PvdA niet echt moeilijk. Ze zette geen andere accenten dan Marijnissen. „Ik moet u teleurstellen, onder Agnes Kant geen koerswijziging van de SP”, zei ze tegen Wilders.

Naar het optreden van haar collega aan de linkerzijde, Mariëtte Hamer van de PvdA, was ook met enige spanning uitgekeken, niet in de laatste plaats door haar eigen partijgenoten. Zij voerde voor het eerst het woord bij de Algemene Beschouwingen. In een trage dictie en alsof iedere zin de laatste was, hield Hamer een betoog waarin zij de regering steunde, maar op enkele punten om meer actie vroeg. Concreet: meer conciërges, meer wijkagenten en een terugkeer van de wijkverpleegkundige. Vooral Femke Halsema (GroenLinks) wees erop dat de huidige begroting „de verschillen tussen arm en rijk vergroot, niet verkleint”. Agnes Kant vond haar voorstellen „niet genoeg”.

Hamers partijgenoten haalden opgelucht adem. Het was weinig meeslepend, maar ze had ook geen fouten gemaakt. Geen ‘Tichelaartje’, zoals vorig jaar. Toen had haar voorganger Jacques Tichelaar de middeninkomens tegemoet willen komen. Dat werd een fiasco omdat hij van tevoren geen steun had georganiseerd.

Dan de strijd op rechts. Geert Wilders ging er weer het hardste in. Hij verweet de politieke elite niet te zien hoe Nederland er werkelijk voorstaat. „De regering wordt gevormd door een steeds kleiner clubje linksen dat aan het infuus ligt”. Problemen met Marokkaanse jongeren, zoals in Gouda, worden niet goed aangepakt, zei hij. „Straatterroristen moeten eruit.”

D66 en GroenLinks, en later het CDA en PvdA, gingen met Wilders in debat. Maar Rutte en Verdonk lieten hem begaan. Voor de VVD is toch niks te winnen in een debat met Wilders, zo was analyse van Rutte. In zijn eigen verhaal ging de VVD-leider wel in om het gevaar van de islam. „Salafistische imams die door Nederland rondtrekken, moeten opgepakt en desnoods het land uitgezet.”

Andersom zochten ook Wilders en Verdonk niet het debat met de VVD. Voor de meeste opwinding, en gelach, zorgde juist een dialoog tussen Rutte en GroenLinks-leider Halsema, die hem verweet geen liberaal maar een „benepen conservatief” te zijn. Het ging over ontwikkelingshulp, waarop de VVD fors wil bezuinigen. Halsema: „Als u met mij had willen praten over betere besteding, dan ben ik uw vrouw.” Rutte: „U schetst een beeld van mij van zo’n jarendertigposter. U weet wel, zo’n grootindustrieel met hoed en sigaar, die een arbeider die met één vinger aan een klif hangt een laatste duwtje geeft.” Halsema, ad rem: „U had het niet beter kunnen verwoorden”. Onder hard gelach mompelde Rutte toen maar, met een dikke lach: „Niet zo’n handige opmerking.”

Rita Verdonk, van Trots op Nederland, had slechts één onderwerp uitgekozen, de uit de hand gelopen kosten van het generaal pardon voor 27.000 asielzoekers. D66-leider Pechtold vroeg aan het eind: „Die 27.000 mensen komen ook in de file te staan. Hoe gaat u die bestrijden?” Verdonk weigerde te antwoorden.

Vandaag verdedigt premier Balkenende de rijksbegroting. Gisteren werd al duidelijk dat hij vooral in zal moeten gaan op verwijten dat de minima het minst van de welvaart profiteren en dat de begroting „een gatenkaas” is, zoals Rutte het verwoordde.

Wie gaat er op vooruit? Dit zijn de gevolgen van het kabinetsbeleid in 2009 voor de koopkracht, volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Alleenstaande (alleenverdiener, bruto-inkomen 25.000 euro: +1,2% Alleenstaande, 1 kind (alleenverdiener, 20.000 euro): -0,9% Echtpaar zonder kinderen (tweeverdieners, 30.000 + 30.000 euro): +1,0% Echtpaar, 1 kind (tweeverdieners 30.000 + 15.000 euro): +1,2% Echtpaar, 2 kinderen (alleenverdiener, 31.000 euro): +0,6% Tweeverdieners, 2 kinderen (45.000 + 20.000 euro, geen kinderopvangkosten): +2,2% Tweeverdieners, 2 kinderen (45.000 + 20.000 euro, wekelijks 2 keer 2 dagen opvang): +1% Voor tientallen andere voorbeelden: nrcnext.nl/links