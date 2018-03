Wielrenner Mouris naar Vacansoleil

EINDHOVEN, 18 sept. De nieuwe Nederlandse wielerploeg Vacansoleil heeft Jens Mouris aangetrokken. De 28-jarige renner uit Ouderkerk aan den IJssel gaat zich bij zijn nieuwe werkgever volledig toeleggen op de weg. Mouris behaalde zijn meest aansprekende resultaten als baanrenner. Hij was deelnemer op drie Olympische Spelen en behaalde in 2006 zilver bij de WK op de individuele achtervolging.Mouris is de negende Nederlander in het team van Vacansoleil, dat in 2009 zijn intrede doet in het profpeloton.