Wie is die persoon? (4) klik@nrc.nl „Op Kreta wilde mijn slanke, breedgeschouderde vriend juist gaan douchen, waar ik een foto van zou nemen, toen deze beide badnimfen tevoorschijn sprongen en de twee douches in beslag namen. Waar is mijn vriend?” vraagt Hilde Oudheusden uit Haarlemmermeer zich af. In de rubriek klik@nrc.nl staat elke dag een lezersfoto. Deze week is het thema: ‘Wie is die persoon?’ Verstuur de foto in jpg-formaat. Vergeet niet je naam, woonplaats en een beschrijving mee te sturen. De zomervakantie is voorbij, het is tijd om de vakantiefoto’s (digitaal) in te plakken. Welke foto haalde het album net niet? Stuur je meest bijzondere afgevallen foto naar klik@nrc.nl. overgewicht bikini's

