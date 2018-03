Weylandt wint etappe Ronde van Spanje

VALLADOLID. Wouter Weylandt heeft wielerploeg Quick Step gisteren aan de vijfde ritzege in de Ronde van Spanje geholpen. De 24-jarige Belg was aan het einde van de zeventiende etappe, tussen Zamora en Valladolid, de sterkste in de massasprint. Eerder wonnen zijn ploeggenoten Paolo Bettini en Tom Boonen ieder al twee ritten. De Deen Matti Breschel eindigde als tweede, de Wit-Rus Aleksandr Oesov finishte als derde. In het algemeen klassement blijft de Spanjaard Alberto Contador aan de leiding.