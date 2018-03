Wet tegen afzakbroek onwettig verklaard

MIAMI. Een rechtbank in de Amerikaanse staat Florida heeft gisteren beslist dat een eerder aangenomen wet tegen `baggy pants`, broeken die zo laag hangen dat de onderbroek te zien is, onwettig is. Dat meldt de lokale krant de Palm Beach Post. Vorige week moest een zeventienjarige jongen een nacht in de cel doorbrengen nadat de poltie hem in een afzakbroek had opgepakt op Riviera Beach in het zuidoosten van Florida. De wet die de broek verbood werd in maart aangenomen, nadat een groep die er aanstoot aan nam 5.000 handtekeningen had opgehaald.