Werkloosheid daalt tot onder 300.000

Voorburg, 18 sept. Voor het eerst sinds 2002 zijn er minder dan 300.000 werklozen. In de periode juni-augustus van dit jaar waren gemiddeld 294.000 mensen werkloos. Dat komt overeen met 3,8 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Een jaar eerder was dat nog 4,4 procent. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode juni-augustus uit op 298.000 mensen (3,9 procent tegen 4,5 procent een jaar geleden).