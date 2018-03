Weemoedig afscheid van Dogtroep

Theater To Be To Not Be door Dogtroep. Gezien: 17/9 Toetsenbordweg, Amsterdam-Noord. T/m 11/10. Inl.: www.dogtroep.nl

Alleen een groep als Dogtroep kan dit verzinnen: een doormidden gezaagd vliegtuig met het kielvlak er nog aan. De plastic propeller draait niet en toch stijgt het toestel, opgetild door een reusachtige scheepskraan.

Onderwijl klinkt melancholieke muziek van accordeon, trombone, drum. De piloot zwaait ten afscheid naar zijn geliefde en naar ons, de honderden toeschouwers. Op een desolate plek in Amsterdam-Noord, waar de Coentunnel onder het IJ duikt, brengt Dogtroep de laatste première met de symbolische titel To Be To Not Be, geregisseerd door Vincent de Rooij en, zoals gebruikelijk bij Dogtroep, gemaakt door muzikanten, beeldend kunstenaars en acteurs.

Een mooi, geladen begin is de slag op de gong: eerst klinkt een weemoedige toon, dan de sonore openingsklank. Na 33 jaar zullen er geen voorstellingen meer gemaakt worden onder de naam Dogtroep. Sinds 1975 brengt het gezelschap, dat in de loop van de tijd wisselende samenstellingen kent, performances op locatie. To Be To Not Be is als een blik in de achteruitkijkspiegel. Verderop ligt de NDSM-scheepswerf waar Dogtroep in 1994 op de helling Noordwesterwals bracht met in de hoofdrol water, en wel 1,2 miljoen liter. Geen water dit keer, wel zand, beton, vuur, racende auto's.

In een raamvertelling vertolken acteurs bouwlieden. Ze laten graafmachines levensgevaarlijke toeren uithalen met een draaiende boor. Een wand van beton transformeert tot een klimmuur, waartegen een balletduo een prachtige choreografie uitbeeldt: ze verleiden elkaar en laten op wonderbaarlijke wijze hun contouren achter. Ballerina Valerie Valentine danst met één voet in spitz en één in een zware, zwarte werkschoen. Dat detail onthult iets over de plek van Dogtroep in het theater: tussen stijlvol en rauw, tussen dans en grof werk.

To Be To Not Be heeft geen dwingende structuur en lijkt een bloemlezing Dogtroep-scènes. Een acteur raakt met zijn voeten vast in beton en boort zichzelf los. Hoe symbolisch is deze daad? Twee als astronaut verklede acteurs beklimmen een grindberg en planten er, alsof ze op de maan staan, triomfantelijk een witte vlag met daarop de geuzennaam Dog. Zonder troep dus.

De groep als geheel bestaat niet meer. De individuele kunstenaars gaan verder, in vele richtingen. Zeg in de toekomst Dogtroep en iedereen, toeschouwer en betrokkene, weet waar je vandaan komt of wat je hebt gezien.

En er was Dogtroep-vuur, zoals het hoort. Een reusachtige vuurbal verdwijnt vlak voor het slot in het donker.