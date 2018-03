Waar is je opa geboren?

Minister Ter Horst (binnenlandse zaken, PvdA) wil de etnische achtergrond van verdachten van misdrijven registreren. In het Nederlands Dagblad en Het Parool maakte ze daarover wat losse opmerkingen. Aanleiding was het gedrag van Marokkaanse jeugd tegen ambulancepersoneel in Amsterdam.

Praktisch zal dat neerkomen op het informeren naar de geboorteplaats van de (groot) ouders van een verdachte op het politiebureau. Nu registreert de politie alleen nationaliteit en geboorteplaats van de verdachte zelf. Dat zal dus neerkomen op het vastleggen van huidskleur, afkomst of ras van Nederlandse staatsburgers.

Is dat discriminatie? Lees hier het commentaar van de krant. De Raad van State vond in het geval van de Verwijsindex Antillianen voor ‘risicojongeren’ uit die groep dat dit wettelijk is toegestaan. Lees in de recente uitspraak van de hoogste bestuursrechter vooral overweging 2.11.3. Etniciteit mag van de rechter alleen worden vastgelegd bij een geselecteerde groep probleemjongeren die aan allerlei knelpuntcriteria voldoen. Klik hier voor een beschrijving van het systeem.

Dat etnische groepen oververtegenwoordigd zijn in de criminele statistieken staat overigens vast. Ook over tweede en derde generatie allochtonen zijn betrouwbare cijfers te vinden. Klik hier en hier.

Wie kent er buitenlandse voorbeelden? Wie is al door de Nederlandse overheid gevraagd om de herkomst van z’n ouders of grootouders op te geven?

Reageren? Argumenteren en nuanceren is verplicht. Met volledige naam.