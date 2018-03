Voor-elk-wat-wils-politicus, streng én verzoenend

De echtgenoot van Tzipi Livni, de ondernemer Naftali Spitzer, had het bijna verpest. In de Israëlische krant Haaretz noemde hij zijn echtgenote vorige week „nog rechtser dan Benjamin Netanyahu”, de leider van de oppositiepartij Likud.

„Dat heeft mijn man niet gezegd, hij heeft geen interview gegeven”, reageerde Livni afgelopen weekeinde kribbig. Maar ze zei erbij: „Dat hele links-rechts-verhaal is voorbij.” Veiligheid bieden aan Israël is niet rechts, zei Livni, „evenmin is het links om over vrede te praten”.

Het incident met haar echtgenoot, en haar reactie daarop, is typerend voor de politicus Tzipi Livni. Benauwd om bij een ideologische groep ingedeeld te worden, en zorgvuldig werkend aan het imago van middenpoliticus met gematigde standpunten. Dat verklaart waarom ze zich meestal alleen in algemeenheden uit over gevoelige kwesties. Liever blijft ze de voor-elk-wat-wils-politicus die ze de laatste jaren was. Livni wisselt strenge taal en verzoenende woorden over vrede af.

Deze strategie heeft ‘Mrs. Clean’ – sinds een paar weken haar bijnaam – ver gebracht. Gisteren werd de 50-jarige Livni verkozen tot leider van regeringspartij Kadima, heel snel kan ze de tweede vrouwelijke premier in de geschiedenis van Israël zijn.

In de Verenigde Staten en Europa ligt de huidige minister van Buitenlandse Zaken in ieder geval goed. Tzipi Livni is een vrouw vol overtuigingskracht, intelligentie, en vrede, schreef de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, vorig jaar in Time. Dit weekblad had Livni bij de honderd machtigste personen op aarde geschaard, en Rice schreef een lovend stuk over haar „vriendin” Livni, die begrijpt dat vrede met de Arabische buurlanden en de Palestijnen in het belang van het voortbestaan van Israël is.

In de campagne die Livni de laatste maanden in Israël voerde, ging het alleen nauwelijks over de Palestijnen. Het inmiddels ongeveer vastgeroeste overleg met haar Palestijnse collega Abu Ala gold niet als aanbeveling voor de Kadima-achterban. Zij benadrukte veel liever dat zij een schone politicus is. De kiezer, zei ze, heeft genoeg van jaren van opeenvolgende corruptieschandalen, met de smeergeldaffaire rondom premier Ehud Olmert als laatste hoogtepunt.

Livni, voormalig advocaat, belooft schoon schip te maken in Jeruzalem. Dit ondanks het feit dat Livni al sinds 1999 in de Knesset, het Israëlische parlement zit, verschillende ministersposten bekleedde en in de top van Likud en Kadima verkeerde. Volgens peilingen mag Livni zich de populairste politicus van Israël noemen. Alleen zij kan volgens peilingen Likud-leider Netanyahu van een verkiezingsoverwinning afhouden.

De politieke carrière van Livni begon in het midden van de jaren negentig. Premier Rabin had de Oslo-akkoorden gesloten, die uitzicht boden op een Palestijnse staat. Livni, de dochter van Poolse leden van de nationalistisch-joodse beweging Irgun, zag in de akkoorden een gevaar voor het voortbestaan van Israël en meldde zich bij de rechtse Likud-partij. Mede door haar ouders was Livni sterk beïnvloed door de ideeën van de militante intellectueel Ze’ev Jabotinsky, die vond dat joden met geweld het recht op het Heilige Land moesten opeisen. Livni had eerder in Parijs bij de Mossad, de Israëlische geheime dienst, gewerkt.

In 1999 kwam de advocaat in het parlement, waarna haar ideeën over Israël begonnen te bewegen. Ze kwam tot de conclusie dat behoud van alle bezette Palestijnse gebieden niet strookten met haar ideeën over een grote joodse staat. In een zeldzaam interview zei ze twee jaar geleden: „Ik geloof, net als mijn ouders, in het recht van het joodse volk op het volledige land van Israël [meestal het synoniem voor Israël en de Westelijke en Oostelijke Jordaanoever, red.]. Maar als ik moet kiezen tussen mijn dromen én de noodzaak in een democratie te leven, dan geef ik er de voorkeur aan land op te geven en in een soevereine, joodse, democratische staat te leven.”

Livni werd sterk beïnvloed door Ariel Sharon, de toenmalig Likud-leider die in 2005 Kadima oprichtte. Ze bleef hem trouw en volgde hem naar de nieuwe partij, die de kissebissende Arbeidspartij en Likud overbodig moest maken. Nadat Sharon in 2006 in een coma belandde, nam een andere bondgenoot, Ehud Olmert, het leiderschap van Kadima over. Livni werd minister van Buitenlandse Zaken.

Tussen Olmert en Livni ontstond een rivaliteit die zelfs voor Israëlische begrippen ver gaat. De verder tamelijk zwijgzame Livni riep Olmert regelmatig op te vertrekken. Ze verweet Olmert de Libanonoorlog in de zomer van 2006 uit de hand te hebben laten lopen. Na een kritisch onderzoeksrapport zei ze dat het tijd was voor Olmert om op te stappen. Toen Olmert verder in de problemen raakte door een omkopingsaffaire, herhaalde ze die oproep.

Politiek zitten Olmert en Livni vrijwel op één lijn. Dat wil zeggen: ze heeft aangekondigd Olmerts economische en buitenlandse politiek in grote lijnen voort te zetten. Livni wil doorpraten met de Palestijnse Autoriteit over een vredesverdrag, en ook met Syrië wil ze verder onderhandelen over vrede. Verder is ze voor ontmanteling van nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever, en ze is het eens met Olmerts woorden dat de tijd van Groot-Israël voorbij is.

Maar op de vraag hoe ze dit wil bereiken, heeft Livni tot dusverre geen antwoord gegeven. En dat terwijl de erfenis van Olmert vrij somber oogt. In de gesprekken met de Palestijnse president Abbas lijkt de puf eruit en de nederzettingen groeien alleen maar. Bovendien is er nog de kwestie-Iran, waarin Livni, zo zei ze, „de militaire optie” openhoudt.

