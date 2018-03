Voetbal is leuk, maar het wereldje minder

Op 16 augustus speelde Ajax een oefenwedstrijd in het Spaanse Murcia, ter gelegenheid van het eeuwfeest van de lokale voetbalclub. Vrijwel alle Ajacieden werden met respect bejegend door het publiek, maar de kort daarvoor van FC Barcelona overgenomen Oleguer Presas Renom had het die avond zwaar. Bij elk balcontact kreeg de 28-jarige verdediger boegeroep en verwensingen naar zijn hoofd.

„Leuk is anders”, zegt Oleguer in de Amsterdam Arena. „Het is me helaas in veel stadions in Spanje overkomen, maar als je je honderd procent op het voetbal concentreert, hoor je gelukkig niet wat ze precies roepen.”

De in Sabadell geboren Oleguer staat bekend als fervent voorstander van een onafhankelijk Catalonië en is daardoor weinig geliefd bij zijn niet-Catalaanse landgenoten. Eind 2005 werd hij door de toenmalige bondscoach Luis Aragonés opgeroepen voor een oefenstage met de Spaanse selectie. Tot verbazing van velen accepteerde hij de uitnodiging, maar volgens berichten in de pers zou hij de trainer hebben gezegd dat hij enkel voor de Catalaanse selectie wilde uitkomen, iets wat de speler zelf nooit openlijk heeft bevestigd.

Begin 2006 publiceerde hij met een vriend een boek waarin hij onder meer zijn gedachten liet gaan over de oorlog in Irak, tennis, jeugdanorexia en het Franco-verleden. Toen Oleguer in februari 2007 een opiniestuk publiceerde waarin hij het rechtsysteem in Spanje aan de kaak stelde aan de hand van enkele voorbeelden, waaronder dat van een veroordeelde ETA-terrorist, reageerden veel Spanjaarden furieus. Een collega-voetballer van Levante liet weten dat hij voor een hondendrol nog meer respect had dan voor de speler van Barcelona.

„De mensen die mij uitschelden, hebben dat stuk waarschijnlijk helemaal niet gelezen”, zegt Oleguer. „Er rust een taboe op dit soort onderwerpen en bovendien zijn mijn woorden verdraaid. Volgens mijn criticasters zou ik pro-ETA zijn, maar dat klopt niet. Het ging mij erom dat er in de Spaanse rechtsstaat met twee maten wordt gemeten. Enerzijds doet men alles om een gevangene die zijn straf heeft uitgezeten achter de tralies te houden en anderzijds is er bijvoorbeeld een generaal van de Guardia Civil die slechts een klein deel van zijn straf hoeft uit te zitten. Daar wilde ik in mijn artikel op wijzen en daarom ook sprak ik van een ‘geur van hypocrisie’ in de Spaanse rechtstaat.”

Maar was het niet verstandiger geweest in het artikel de misdaden van de betreffende Etarra, die diverse dodelijke bomaanslagen pleegde en nimmer spijt betuigde, expliciet te veroordelen? „Ik vond dat niet nodig. Iedereen weet wat hij heeft gedaan en dat hoefde ik dus niet opnieuw te beklemtonen. Ik wilde de aandacht vestigen op het feit dat niet iedereen in Spanje gelijk is voor de wet. Verder heeft ons strafrecht niet alleen tot doel mensen op te sluiten, maar ook mensen na het uitzitten van hun straf in de samenleving te laten herintegreren. Als nu blijkt dat die reclassering niet werkt, is er iets grondig mis met het systeem.”

„Ik heb de waarheid niet in pacht en anderen mogen het best oneens met mij zijn”, vervolgt Oleguer. „Graag zelfs, want we kunnen van elkaar leren door in discussie te gaan. Dat is juist het mooie van een echte democratie. Maar zo’n dialoog moet wel met wederzijds respect worden gevoerd, zonder dat men de uitspraken van de ander verdraait.”

Ondanks alle kritiek kan Oleguer, die al enige tijd is verwikkeld in een strafrechtelijk proces wegens zijn vermeende verzet in 2003 tegen een politie-inval in een alternatief café in Sabadell, rekenen op een grote schare bewonderaars. Toen zijn persoonlijke kledingsponsor Kelme na de laatste polemiek met hem brak, zorgden fans met een petitie voor een nieuwe sponsor, waarop de speler besloot dat geld aan goede doelen te schenken.

Die geste is kenmerkend voor de afgestudeerde econoom Oleguer. Hij voetbalt graag, maar moet niks hebben van de verleidingen van het wereldje. Voor hem geen dure merkkleding of snelle bolides. Sterker, in Barcelona tufte hij in een Volkswagenbusje naar de training.

Oleguer zegt dat het hem geen moeite kost te midden van de weelde met beide benen op de grond te blijven staan. „Er zijn rijke mensen die graag hun rijkdom tonen, terwijl andere rijken juist sober leven. Iets dergelijks geldt voor arme mensen. De een wil graag pronken, de ander juist niet. Die variatie in menselijk gedrag juich ik toe, maar ik heb zelf niet de behoefte met mijn eigendommen de aandacht te trekken. Dat komt ongetwijfeld door mijn opvoeding en mijn familie en vrienden, maar het belangrijkste is dat je altijd jezelf bent en doet wat je voelt dat je moet doen.”

Toen Ajax zich afgelopen zomer bij Barcelona meldde voor Oleguer hoefde de verdediger niet lang na te denken. Vanwege de moordende concurrentie had hij het afgelopen seizoen weinig speelminuten gekregen en hij zag wel wat in een avontuur in het buitenland. „Ajax is nog altijd een van dé clubs in Europa. Ze proberen hier steevast aanvallend te spelen en dat ligt mij wel. Bovendien werkt Marco van Basten aan een ambitieus project en ik wil daar graag aan bijdragen. Natuurlijk moet ik nog aan veel dingen wennen, maar qua spelstijl lijkt Ajax erg op FC Barcelona, dus wat dat betreft zal ik weinig aanpassingsproblemen hebben. Het leren van de Nederlandse taal is een stuk minder makkelijk, maar dankzij mijn ploeggenoten en privélessen hoop ik snel Nederlands te spreken.”

Bij zijn vertrek uit Spanje stuurde Oleguer de Barçafans een open brief, waarin hij diegenen bedankte die begrip voor hem en zijn standpunten hadden. Het ging hem, zo schreef hij, enkel om zijn streven naar een betere samenleving, omdat die naar zijn mening nog altijd bol staat van de onrechtvaardigheden.

Volgens diverse Spaanse media zou toenmalig Barcelonacoach Frank Rijkaard niet altijd begrip hebben kunnen opbrengen voor Oleguers daden buiten het veld, maar die bewering wordt door de speler van tafel geveegd. „Ik heb nooit problemen gehad met Rijkaard. Ik vind hem een fantastische coach en een innemende persoonlijkheid. Hij weet wat hij wil en brengt dat ook helder op de spelers over. Na zijn vertrek bij Barcelona werd er geroepen dat hij de spelersgroep niet in de hand had weten te houden, maar daar klopt niks van. Rijkaard deed het juist prima en altijd op een menselijke manier.”

Dat menselijke aspect was nog een reden voor Oleguer om voor Ajax te tekenen. „Marco van Basten lijkt in veel opzichten op Rijkaard. Ook hij weet wat hij wil en ook hij heeft oog voor de mens in het voetbalshirt. Er kleeft iets kunstmatigs aan de moderne voetbalwereld en daarom is het belangrijk dat een coach je niet alleen als een rugnummer ziet, maar ook als iemand die elke dag zijn best doet om zich te verbeteren.”

Behoorden Rijkaard en Van Basten ook tot Oleguers jeugdidolen? Hij schiet in de lach en kijkt daarna haast verontschuldigend. „Ik ben niet zo idolaat, maar het waren wel geweldige voetballers.” Na een korte denkpauze vervolgt hij: „Ik word een beetje moe van dat gezoek naar de beste in van alles en nog wat. Uiteraard zijn er spelers met uitzonderlijke kwaliteiten, maar zonder hun ploeggenoten zouden zij nooit zo goed presteren. Helaas verliezen mensen dat vaak uit het oog. Zoals men zich vaak ook blindstaart op het behalen van een kampioenschap. Als je elke week volop gaat voor de komende wedstrijd, win je uiteindelijk vanzelf titels. Natuurlijk, ik heb ook genoten van het winnen van de Champions League en de landskampioenschappen, maar ik geniet minstens evenveel van de weg die daarvoor werd afgelegd. Bij Ajax ga ik nu met diezelfde instelling aan de slag en hopelijk kunnen we onze doelstellingen realiseren.”

Komt het tot slot in de toekomst nog goed tussen Oleguer en het ‘Madrid-gezinde’ Spanje? Hij denkt opnieuw even na. „Ik spreek liever over het heden, want we bouwen nu met zijn allen aan de toekomst. Op dit moment is er een verregaande polarisatie in Spanje wat betreft regionale autonomie. Dat ligt niet alleen aan de voorstanders van het centrale gezag, maar ook aan de Catalanen, Basken en andere volken, omdat zij hun eisen niet op een pedagogische manier overbrengen.”

„Maar de schuld ligt evenzeer bij de politiek en de media. In plaats van aandacht te besteden aan de vele mooie aspecten van al die verschillende culturen, creëren ze steeds weer nieuwe twistpunten om de zaak te manipuleren en polariseren. Neem mijn eigen artikel: ik wilde helemaal geen polemiek, maar polemieken verkopen nu eenmaal goed en laten de kijkcijfers omhoogschieten. Ik hoop dan ook dat de mensen in de toekomst met meer respect naar elkaar zullen luisteren en dat mensen met andere ideeën niet meteen als een vijand gezien zullen worden.”

Vanavond speelt Oleguer in Servië tegen FK Borac zijn eerste UEFA-Cupwedstrijd met Ajax.

Vanavond is FK Borac-Ajax, om 21.00. De wedstrijd wordt live uitgezonden op Nederland 3