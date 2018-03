Voetbal: gelijkspel Engelse ploegen, zege Real

Voetbalclub Manchester United is de Champions League gisteren begonnen met een gelijkspel. De titelverdediger kwam voor eigen publiek niet voorbij Villarreal. Het bleef 0-0. Cristiano Ronaldo maakte bij de Engelse ploeg zijn rentree. De Portugees, lange tijd afwezig wegens een enkelblessure, werd door Manchester-coach Alex Ferguson na een uur in het veld gebracht.

Ook het andere duel in groep E eindigde in 0-0. Celtic drong tegen Aalborg BK aan, maar imponeerde niet. Jan Vennegoor of Hesselink, net vader geworden, begon op de bank en viel twintig minuten voor tijd in. Maar ook hij kon het gat in de Deense defensie niet vinden. Aalborg Bk eindigde de wedstrijd met tien man. De Italiaanse scheidsrechter Matteo Trefoloni stuurde in de slotfase echter de verkeerde speler van de Deense ploeg van het veld. Hij gaf Michael Beachamp, de Australische verdediger van AaB, rood wegens het neerleggen van de doorgebroken Griek Georgios Samaras. Maar het was Michael Jakobsen die de overtreding beging op de voormalig spits van sc Heerenveen.

In groep F bedwong Bayern München, onder aanvoering van Mark van Bommel, Steaua in Boekarest met 1-0. Die stand was al bij rust bereikt. De Belgische verdediger Daniel van Buyten scoorde na een kwartier. Fiorentina verraste in Frankrijk Olympique Lyon in de eerste helft. Bij rust was het 2-0 voor de Italiaanse ploeg, Alberto Gilardino maakte beide doelpunten. Het bleek niet genoeg. In de slotfase hielpen Frédéric Piquionne en international Karim Benzema de Fransen aan een punt: 2-2.

Arsenal, met een actieve Robin van Persie, begon in groep G met een gelijkspel bij Dinamo Kiev: 1-1. De Engelsen kwamen halverwege de tweede helft op achterstand nadat de Guinees Ismaël Bangoura een strafschop benutte. Pas twee minuten voor tijd maakte William Galas gelijk. FC Porto won met 3-1 van Fenerbahçe. Binnen het kwartier stonden de Portugezen al met 2-0 voor door Lisandro Lopez en Lucho Gonzalez. De Turken kwamen dankzij de Spanjaard Daniel Güiza nog wel op 2-1, maar konden niet voor een verrassing zorgen. Lino bepaalde in blessuretijd de eindstand.

Real Madrid won met 2-0 van het nietige Bate Borisov uit Wit-Rusland. De Spaanse landskampioen, zonder de geblesseerde Wesley Sneijder, maakte echter weinig indruk. Ruud van Nistelrooy was de maker van de tweede Spaanse treffer. In dezelfde groep H debuteerde Zenit St. Petersburg van Dick Advocaat met een nederlaag in Turijn tegen Juventus. Routinier Alessandro del Piero tekende een kwartier voor het einde voor de enige treffer. (ANP)