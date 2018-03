VN-missie Darfur op halve kracht

De vredesmissie van de Verenigde Naties in Darfur zal aan het eind van dit jaar over slechts de helft van het geplande aantal troepen beschikken. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon ging er in juni nog van uit dat meer dan driekwart van de voorgenomen blauwhelmen in actie komt voor 31 december.

Maximaal 13.000 van de geplande 26.000 vredessoldaten en politieagenten zullen dit jaar in Darfur opereren, zei gisteren de chef van alle VN-vredesmissies, ondersecretaris-generaal Alain LeRoy. De Fransman, die recentelijk aantrad, noemde als oorzaak voor de verdere vertraging „gebrek aan duidelijkheid” van de kant van de Soedanese regering. Het bewind in Khartoum, dat in 2003 samen met Arabische milities een moordcampagne begon in Darfur, werkt de VN-missie al langer tegen.

De VN-missie in Darfur, Unamid, telt op dit moment circa tienduizend blauwhelmen. VN-chef Ban Ki-moon zei in juni nog dat dit jaar 80 procent van de in totaal 26.000 militairen uitgezonden zouden worden. Vorige maand moest hij al erkennen dat deze inschatting te optimistisch was.

De voorganger van LeRoy, de Fransman Jean-Marie Guéhenno, zei voor zijn vertrek vorige maand dat het instrument van de VN-vredesmissie te snel en te vaak wordt gehanteerd. Het gevolg, aldus Guéhenno, is onderbezette en onmachtige missies, zoals in Darfur.

Juist gisteren pleitte Ban Ki-moon voor de uitzending van 6.000 nieuwe blauwhelmen naar Oost-Tsjaad. De VN-troepen moeten volgens Ban in maart volgend jaar het mandaat overnemen van Eufor, de militaire missie van de Europese Unie die langs de grens met Darfur bescherming moet bieden aan circa een half miljoen vluchtelingen en ontheemden. Eufor beschermt ook medewerkers van een VN-missie in Tsjaad die plaatselijke politie opleidt. (Reuters, AP)