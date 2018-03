Vermeende pyromaan `t Zandt weer vrij

GRONINGEN. Derechtbank in Groningen heeft de vermeende pyromaan van het Groningse dorpje `t Zandt, Johnny B. (20), gisteren op vrije voeten gesteld. B. kreeg vorige week te horen dat zijn voorlopige hechtenis werd opgeheven, maar werd enkele uren later weer aangehouden op verdenking van het versturen van poederbrieven. De rechter-commissaris bepaalde gisteren dat er onvoldoende reden is om hem nog langer vast te houden. B. zat sinds december in voorlopige hechtenis op verdenking van twee brandstichtingen. Het OM beschuldigt hem van nog eens zeven brandstichtingen.B. ontkent.