Vergrote kans op aardbeving in Sichuan

Door de verwoestende aardbeving in de Chinese provincie Sichuan van 12 mei is de tectonische spanning in het gebied alleen maar groter geworden en daarmee de kans op een nieuwe aardbeving.

Tijdens deze zogeheten Wenchuang-beving, die minstens 69.000 doden eiste en vijf miljoen mensen dakloos maakte, verschoven delen van de Longmen Shan-breuk over afstanden tot ongeveer negen meter. Hierbij kwamen spanningen vrij die zich in de loop der tijd als gevolg van de bewegingen van stukken aardkorst hadden opgehoopt. Maar Shinji Toda en zijn collega’s hebben nu ontdekt dat er óók een soort domino-effect heeft plaatsgevonden. Een deel van de spanningen is verplaatst naar omringende gebieden, die hierdoor omhoog, omlaag of opzij willen bewegen maar dat nog niet kunnen doen.

Het onderzoek werd deze maand gepubliceerd in de Geophysical Research Letters.

De aardbeving in mei telde 7,9 op de schaal van Richter. De kans dat de komende tien jaar in dit gebied een beving van magnitude 6 of meer optreedt is met 60 tot 70 procent toegenomen en de kans op een beving van magnitude 7 of meer met circa 10 procent.

De onderzoekers hebben met behulp van aardbevingsmodellen de veranderingen berekend in de spanningen langs een drietal breuken die op ongeveer 150 tot 450 kilometer van de Longmen Shan-breuk liggen. Op basis van de ruimtelijke ligging van deze breuken werden de spanningsveranderingen tot op tien kilometer diepte berekend. Het blijkt dat de spanning langs delen van deze breuken door het domino-effect evenveel is toegenomen als tijdens een periode van tien jaar ‘normale’ tektonische spanningsopbouw. Daardoor zal het gesteente eerder bezwijken. Hetzelfde verschijnsel zou zich volgens de onderzoekers hebben voorgedaan na de zware aardbeving bij Izmit (Turkije) op 17 augustus 1999 en die bij Sumatra op 26 december 2004. Beide werden respectievelijk vier en drie maanden later gevolgd door een slechts iets zwakkere beving langs een andere breuk.

De Wenchuang-beving was de krachtigste beving in China sinds de Tangshan-beving van 1976, die minstens 240.000 slachtoffers eiste. Naar schatting één derde van alle continentale aardbevingen op aarde vindt plaats in China, hoewel dit land slechts 7 procent van het totale landoppervlak bestrijkt. Bijna 55 procent van alle aardbevingsslachtoffers vallen in China.