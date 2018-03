Verdachte brandjes`t Zandt weer vrij

Groningen, 18 sept. Het voorarrest van de vermeende pyromaan van het Groningse dorpje `t Zandt, Johnny B., is weer opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Groningen gisteren bepaald. B. kreeg vorige week donderdag tijdens een pro-formazitting te horen dat zijn voorlopige hechtenis werd opgeheven, maar werd enkele uren later alsnog aangehouden op verdenking van het versturen van poederbrieven. De rechter-commissaris bepaalde gisteren echter dat er onvoldoende reden is B. in voorarrest te houden. De rechtszaak tegen de verdachte pyromaan dient op 17 november.