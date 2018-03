'Verbeter toezicht subsidies'

De gemeente Amsterdam houdt onvoldoende toezicht op de besteding van subsidies door culturele instellingen in Amsterdam, zegt de Rekenkamer Amsterdam na een onderzoek naar dertig instellingen. Volgens de Rekenkamer loopt de gemeente het risico dat gemeentelijke doelen niet worden gerealiseerd, afgesproken prestaties niet worden geleverd, ‘vermogende’ instellingen worden gesubsidieerd en financiële problemen te laat worden onderkend.

De Rekenkamer Amsterdam stelt dat de gemeente geen zicht heeft op de realisering van de 25 doelen uit het Kunstenplan 2005-2008. Van de dertig onderzochte instellingen realiseerde bijna de helft de voor 2006 afgesproken prestaties niet of slechts ten dele. Vijf instellingen beschikten over een te hoge reserve en zes instellingen verkeerden in financiële problemen.

De Rekenkamer doet veertien aanbevelingen voor verbeteringen in procedures en controles. Elf daarvan worden overgenomen, zegt het Amsterdamse gemeentebestuur. Dat geldt niet voor de aanbeveling over de controle op de financiële positie van instellingen. Volgens de gemeente zijn er geen concrete gevallen aan het licht gekomen waarbij door een ander optreden van de gemeente een voor de gemeente gunstiger situatie zou zijn ontstaan. Wel wil het gemeentebestuur de mogelijkheden van een systeemwijziging onderzoeken.