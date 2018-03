VARA-voorzitter Vera Keur vertrekt

Hilversum, 18 sept.Voorzitter Vera Keur van de VARA stopt per 1 december in die functie. Na veertien jaar voorzitterschap vindt ze het tijd voor iets anders, aldus de VARA vandaag. Keur volgde bij de omroep Marcel van Dam op. In 2000 onderzocht ze samen met haar collega`s de mogelijkheid om de omroep uit het publieke bestel te halen en er een commerciële tv-zender van te maken. Dat plan ging niet door. Keur was een van de felste tegenstanders van het twee jaar geleden ingevoerde programmeermodel waarbij omroepen hun `thuisnet` verloren en de drie publieke tv-netten een eigen profiel kregen.