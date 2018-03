Van Commenée dicht bij vertrek NOC*NSF

Ondanks sterke aanwijzingen dat Charles van Commenée (50) technisch directeur van de Britse atletiekbond UK Athletics wordt, is zijn aanstelling nog niet officieel bekendgemaakt. Dat zou erop kunnen wijzen dat hij vergaande bevoegdheden verlangt en de onderhandelingen daarover nog gaande zijn.

Van vier jaar geleden, toen Van Commenée – nu technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF – ook kandidaat was voor de prestigieuze functie van performance director, is bekend dat hij gespitst is op de Britse baan, maar „niet alleen met financiën en administratie bezig wil zijn”. Daaruit kan worden geconcludeerd dat Van Commenée betrokken wil worden bij atletenprogramma’s, wat een bevoegdheidsaanpassing vereist.

Bij UK Athletics, waar Van Commenée vier jaar (2000-2004) werkte als hoofdcoach van de springnummers en de meerkamp, is men blijkbaar over oude bezwaren heen gestapt. De Britse bondsbestuurders vreesden destijds Van Commenées non-conformistische houding en soms botte omgangsvormen en verkozen de voormalige rugbyer en sportpsycholoog Dave Collins, daarmee het advies negerend van prominente oud-atleten als Jonathan Edwards, Linford Christie en Sebastian Coe, die Van Commenée sterk aanbevolen.

Nu de Britse atleten met één gouden medaille – van de 400-meterloopster Christine Ohuruogu – van de Olympische Spelen in Peking terugkeerden, lijken de bezwaren van toen de aanbevelingen van heden te zijn geworden. De roep om een sterke man als performance director klinkt steeds luider, vooral uit de mond van Denise Lewis en Kelly Sotherton, de Britse meerkampsters die Van Commenée als coach naar respectievelijk olympisch goud (Sydney 2000) en brons (Athene 2004) heeft geleid.

Beiden komen veelvuldig aan het woord in de Britse pers. Zij prijzen zijn kundigheid en stellen dat Van Commenée als enige in staat is de sportieve malaise te keren om de Britse atleten over vier jaar bij de Olympische Spelen in eigen land te laten vlammen. Sotherton in de krant The Guardian: „Hij stuurt atleten niet alleen de goede richting op, maar voegt ook een dimensie aan hun prestaties toe.” En Lewis tegenover de website BBC Worldservice: „Hij kan als enige de verloren tijd onder Collins goedmaken, al zal zijn aanpak niet voor iedereen plezierig zijn.”

Zijn gretigheid om de technische leiding bij UK Athletics te krijgen, betekent dat Van Commenée zijn dubbele taak als technisch directeur en chef de mission bij sportkoepel NOC*NSF minder apprecieert dan de Britse functie. Een verklaring zou kunnen zijn dat hij in Engeland kan terugkeren naar zijn grote liefde, de atletiek. In Nederland moet Van Commenée zich ook bezighouden met sporten waarvoor hij weinig of geen sympathie heeft. Bij een vertrek hoeft hij zich bovendien niet langer te ergeren aan de uitbundigheid van voorzitter Erica Terpstra, blijft hij verstoken van de Paralympics, waar Van Commenée niets mee heeft, en wordt hij verlost van het ‘gezeur’ van sportbonden bij de verdeling van geld.

Saillant detail volgens een betrouwbare bron is dat Van Commenée in juli – dus voor de Olympische Spelen – een gesprek voerde met de Britse atletiekbond. Hij ontkent het niet, maar zegt desgevraagd „al vier jaar over alles en nog wat met UK Athletics in gesprek te zijn”. Verder onthoudt hij zich van commentaar.

Die geslotenheid demonstreert ook Marcel Sturkenboom, directeur Sport van NOC*NSF. „Wij vinden het belangrijk dat hij aanblijft, maar willen dat de onzekerheid daarover niet te lang voortduurt.” Oftewel NOC*NSF verlangt een snelle beslissing. Overigens kan de technisch directeur op elk moment vertrekken, omdat hij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft.

Voor Van Commenées eventuele opvolging liggen drie kandidaten voor de hand: oud-hockeybondscoach Roelant Oltmans, die vier jaar geleden ook in beeld was, Cees Vervoorn, voormalig chef de mission van de paralympische ploeg, en Jeroen Bijl, hoofd Topsportontwikkeling van NOC*NSF en de rechterhand van Van Commenée.