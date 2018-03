Van Commenée dicht bij baan Britse atletiekbond

Ondanks sterke aanwijzingen dat Charles van Commenée technisch directeur van de Britse atletiekbond UK Athletics wordt, is zijn aanstelling nog niet officieel bekendgemaakt. Dat zou erop kunnen wijzen dat hij vergaande bevoegdheden verlangt en de onderhandelingen daarover nog gaande zijn.

Van vier jaar geleden, toen Van Commenée – nu technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF – ook al kandidaat was voor de prestigieuze functie van performance director, is bekend dat hij gespitst is op de Britse baan, maar „niet alleen met financiën en administratie bezig wil zijn”. Daaruit mag worden geconcludeerd dat hij betrokken wil worden bij de programma’s van de atleten, wat een aanpassing van het takenpakket vereist. Schijnbaar heeft hij daarover nog geen overeenstemming met UK Athletics bereikt.

Bij de Britse bond is men blijkbaar over de bezwaren van destijds heen gestapt. De Britse bondsbestuurders vreesden Van Commenées non-conformistische houding en bij vlagen botte omgangsvormen en verkozen vier jaar terug de voormalige sportpsycholoog Dave Collins, daarmee het advies negerend van prominente oud-atleten als Jonathan Edwards, Linford Christie en Sebastian Coe, die Van Commenée sterk aanbevolen.

Nu de Britse atleten met slechts één gouden medaille van de Olympische Spelen in Peking terugkeerden, lijken bezwaren van toen aanbevelingen van heden te zijn geworden. De roep om een sterke man als performance director klinkt steeds luider, vooral uit de mond van Denise Lewis en Kelly Sotherton, de twee meerkampsters die Van Commenée als coach naar respectievelijk olympisch goud (2000) en brons (2004) leidde.

Opvallend: Van Commenée is volgens een betrouwbare bron al vanaf juli – dus voor de Olympische Spelen – in gesprek met de Britse bond. Hij ontkent het desgevraagd niet, maar zegt „al vier jaar over van alles en nog wat met UK Athletics te spreken”.

NOC*NSF wil dat Van Commenée blijft en oefent druk op hem uit.