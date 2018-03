tel aviv. Tzipi Livni heeft gisteren volgens exitpolls de voorverkiezingen voor de Israëlische regeringspartij Kadima gewonnen. Ze heeft de overwinning opgeëist. Volgens de eerste gegevens heeft Livni haar rivaal Shaul Mofaz met circa 10 procentpunt verslagen: 47 tegen 37 procent. Livni, nu nog minister van Buitenlandse Zaken, volgt scheidend premier Ehud Olmert op als partijleider. Lukt het haar de komende weken een nieuwe regeringscoalitie te vormen, dan zal zij Olmert opvolgen als premier. Anders zullen er vervroegde verkiezingen worden gehouden. Olmert kondigde zijn vertrek aan na corruptieschandalen. Livni benadrukte in haar campagne dat zij een nieuwe politiek, vrij van corruptie, wil voeren. Ze wil de gesprekken met de Palestijnse president Abbas en de Syrische president Assad voortzetten. Rivaal Mofaz, minister van Transport, was kritischer over vredesgesprekken en dreigde met een aanval op Iran. Foto AP Supporters of Israeli Foreign Minister and candidate for Kadima party leadership Tzipi Livini react as they hear the exit polls in Tel Aviv, Wednesday, Sept. 17, 2008. TV exit polls say Livni has won a clear victory in the party primary election to replace Prime Minister Ehud Olmert. (AP Photo/Tara Todras-Whitehill)

Associated Press