Twee coureurs in A1 Team Nederland

KATWIJK, 18 sept. Robert Doornbos en Jeroen Bleekemolen besturen komend seizoen de Nederlandse bolide in de A1GP-serie. Het is voor het eerst dat het Nederlandse team ervoor kiest met twee coureurs de titelstrijd aan te gaan. Voormalig Formule 1-coureur Doornbos en Bleekemolen zullen om en om in de bolide plaatsnemen in de twintig races.Bleekemolen neemt de openingsrace op Zandvoort (5 oktober) voor zijn rekening. Doornbos maakt zijn debuut in het Chinese Chengdu.