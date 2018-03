RestauratieNed.2, 19.25-19.55 u.

Eerste aflevering van het nieuwe, derde seizoen van AVRO’s Restauratie. Vervallen gebouwen die ooit het landschap sierden, strijden om maximaal één miljoen euro restauratiebudget. In de finale op 12 november wordt bekendgemaakt welke van de zestien deelnemers wordt opgelapt. Vandaag: het roofdierenverblijf van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam versus de NH-kerk van Garsthuizen in Groningen. Winnaar van de vorige serie: de molen van Goidschalxoord in Zuid-Holland.