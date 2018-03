Topgolfers strijden niet om geld maar om de eer

Eens in de twee jaar moedigen golfliefhebbers spelers luidkeels en massaal aan alsof het een voetbalwedstrijd betreft. Met duizenden tegelijk proberen ze zingend en schreeuwend hun team aan de overwinning te helpen. Zelfs wanneer een lid van het vijandelijke team de bal in het water slaat, wordt gejuicht. Dat is de atmosfeer van Ryder Cup, het duel tussen de twaalftallen van de Verenigde Staten en Europa.

Er is geen prijzengeld, alleen de eer te mogen uitkomen voor een van de teams telt. Wanneer een speler niet wordt uitverkoren, voelt hij zich vernederd en begint hij met behulp van bevriende golfjournalisten een felle polemiek tegen de teamcaptain. Eerst wordt bijna twee jaar van tevoren gespeculeerd over de te benoemen teamcaptain, vervolgens wordt breeduit over de samenstelling van de teams gediscussieerd.

Dit keer, op de paradijselijke Valhalla Golf Club in Louisville Kentucky, zijn de oud-deelnemers Paul Azinger en Nick Faldo de teamcaptains. Alleen al hun persoonlijkheid wordt geanalyseerd. Zijn zij in staat de ego’s van hun spelers (ze behoren tot de besten ter wereld) af te breken ten gunste van het ploegbelang? Doorgaans spelen de golfers voor zichzelf, nu moeten ze met elkaar spelen.

Twee jaar geleden vormden de Europeanen op de K Club in Ierland een hecht team onder de bezielende leiding van Ian Woosnam. De Europeanen wonnen voor de derde keer in successie, wat op de baan leidde tot een volksfeest met zingende en zuipende spelers. De Europeanen onder de 50.000 toeschouwers waren uitzinnig van vreugde. In het verleden, zoals in 1999 in Boston, misdroegen vooral dronken Amerikaanse supporters zich nog weleens wanneer hun ploeg dreigde te verliezen, door in woorden en gebaren de Europeanen onheus te bejegenen.

De afgelopen drie dagen werd de Valhalla Golf Club alleen al tijdens de oefenronden bevolkt door dagelijks 20.000 liefhebbers. Vanaf morgen worden per dag 40.000 tot 50.000 mensen verwacht. Ten einde de sfeer te bevorderen worden handtekeningsessies gehouden en speciale speldjes, vlaggetjes, stickers en andere prullaria met chauvinistische teksten uitgereikt. De merchandising is bovendien van enorme omvang. Er staat nogal wat op het spel, ook al is de onlangs geopereerde Tiger Woods niet van de partij. Prominenten, zoals oud-presidenten en grootheden uit de sport en de artiestenwereld, zullen op de 37ste editie van de Ryder Cup aanwezig zijn. Amerika moet weer eens winnen, met teamcaptain Paul Azinger – dat hij genas van kanker speelt een belangrijke rol in de Amerikaanse berichtgeving.

De spelers voelen in de Ryder Cup (een verzinsel van de Brit Samuel Ryder) meer spanning en animositeit dan in een ander golftoernooi. Waarom? Geen speler die het afdoende kan uitleggen. Mogelijk omdat de media het toernooi zo opkloppen, waardoor er weer veel toeschouwers op de titanenstrijd af komen.

In totaal zijn er over drie dagen (vrijdag, zaterdag en zondag) 28 wedstrijden, allemaal in matchplay. De eerste dagen worden de zogenoemde fourballs en foursomes gespeeld. Bij een fourball wordt uitgegaan van de beste bal van twee spelers tegen de beste bal van de twee andere spelers. Bij een foursome spelen twee koppels tegen elkaar, met één bal per paar die om de beurt de bal spelen van de tee tot de hole. Op de laatste dag zijn de individuele wedstrijden.