Tennisser Robin Haase mogelijk niet in Daviscup

APELDOORN. Het is onzeker of Robin Haase vanaf morgen kan meedoen aan de Daviscupwedstrijd tegen Zuid-Korea. De Haagse tennisser heeft vocht in zijn knie. Captain Jan Siemerink wacht tot het laatste moment met de samenstelling van zijn ploeg.”Normaal licht ik de spelers woensdagavond in over wie er vrijdag gaat spelen, maar nu wacht ik tot donderdagochtend”, zei Siemerink gisteren in Apeldoorn. ”Het gaat wel steeds beter, maar het is afwachten of Robin nog reactie krijgt na de training op woensdagavond.” Vandaag is de loting. Haase onderging in juli een operatie aan de knie. Hij maakte vorige week zijn rentree in Slovenië. Dat ging goed, maar na het toernooi kreeg hij weer last van de knie.