Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Reportage vanuit Groningen, de stad met de meeste kroegen per vierkante kilometer, over het groeiende verzet tegen het rookverbod in de horeca. Elke dag komt daar wel een café bij dat de asbakken weer op tafel zet. Uit pure noodzaak, zeggen ze. Het negeren van het rookverbod is voor de uitbaters geen principekwestie meer, maar een zaak van leven of dood. Want waar niet gerookt mag worden, wordt geen cent meer verdiend. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Deense reportage over een kinderloos echtpaar dat op internet een Peruaanse draagmoeder vond. Voor 15.000 dollar liet zij zich insemineren met het zaad van de man. Zij werd zwanger. Het paar reisde naar Peru. Terug in Denemarken kwamen per post foto’s van de zwangere Peruaanse en van echo’s. Maar opeens hielden de berichten op. Een Deense televisieploeg ging op onderzoek uit in Peru. Ned.2, 20.25-20.50u.

Nova/Den Haag Vandaag. Aandacht voor de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer over de Miljoenennota van het kabinet. En een item over de bankencrisis, die nu ook Groot-Brittannië heeft bereikt. Ned.2, 22.15-22.40u.

praatprogramma

Pauw & Witteman. Gast is Linda de Mol, vanwege het vijftigste nummer van haar glossy. Verder zal één van de genomineerden voor de AKO-literatuurprijs aan tafel zitten. Ned.1, 23.15-0.05u.

Question time. Politiek discussieprogramma o.l.v. David Dimbleby. Met de politici Harriet Harman (Labour), Alan Duncan (Conservatives), Lynne Featherstone (Liberal Democrats) en Ian Hislop, redacteur van het satirische blad Private Eye. BBC 1, 23.35-0.35u.

informatief

Restauratie. Eerste aflevering van een serie over markante historische gebouwen die er zorgwekkend bij staan. ‘Ze’ willen allemaal één miljoen euro ‘winnen’ voor restauratie. Vanavond de Nederlands hervormde kerk in het Groningse dorp Garsthuizen en het roofdierenverblijf van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Ned.2, 19.25-19.55u.

Reynebeau & Rotten. Vierde deel van een humoristische roadmovie waarin historicus en publicist Marc Reynebeau met punkzanger Johnny Rotten op zoek gaat naar de grandeur van Groot-Brittannië. Het Britse Rijk was op zijn hoogtepunt zó groot dat er afternoontea werd gedronken van Kenia tot India. Maar de Britten bevochten niet alleen andere volkeren, maar ook elkaar. Daar weten de Schotten alles van. Canvas, 21.10-21.55u.

Andere tijden: Onkruit. Niet eerder vertoonde beelden uit de jaren 80 over actiegroep Onkruit in de strijd voor het ideaal Geen man, geen vrouw, geen cent voor het leger. Op de beelden is vaak een jeugdige Wijnand Duyvendak te zien. „Je was er fulltime mee bezig”, aldus de ex-parlementariër nu. Onkruit-leden kregen ook teleurstellingen te verwerken. Bij een demonstratie tijdens een vliegshow in Soesterberg keerde het publiek zich tegen de actievoerders en werden ze onder hoongelach door de ME afgevoerd. Duyvendak, totaalweigeraar Willem de Haan, Jean Tillie en Thei van Laanen schetsen het idealisme en de eerste actiejaren van de groep radicale anti-militaristen, op wie de autoriteiten zichtbaar weinig grip hadden. Presentatie: Hans Goedkoop. Ned.2, 21.25-22.00u.

documentaire

Dan Cruickshank’s adventures in architecture. Cultuurhistoricus en schrijver Cruickshank zoekt wereldwijd naar mooie en merkwaardige gebouwen en monumenten. Aflevering: Paradise. Met o.m. het Sint Catharinaklooster in Egypte, de Taoïstische ‘hangende tempel’ in Hunyan in China en de Suleymaniye-moskee in Istanboel. Canvas, 21.55-22.50u.

De onzichtbare film. Vierdelige serie over filmideeën en scenario’s die nooit werden verfilmd. Aflevering 3: Joan Brossa. De Catalaanse kunstenaar Brossa bedacht de experimentele film Foc al cantir (Vuur in de kruik). Hij probeerde tijdens de dictatuur van Franco de verbeelding levend te houden, maar het was onmogelijk zijn avant-gardistische ideeën te verfilmen. Digna Sinke reconstrueert via foto’s, interviews en filmfragmenten het leven van deze kunstenaar. Ned.2, 22.50-23.55u.

drama

Spoorloos verdwenen. Dramaserie waarin een gespecialiseerd rechercheteam probeert een vermissingzaak op te lossen. Aflevering: De verdwenen droomprins. Als de nieuwe geliefde van Sonja op een avond wordt gebeld om nog even naar kantoor te komen, verdwijnt hij spoorloos. Het team merkt al spoedig dat hij niet de man is die hij beweerde te zijn. Ned.1, 21.30-22.25u.

sport

UEFA Cup: Feyenoord – Kalmar FF. Voorbeschouwing, rechtstreeks verslag met analyse tijdens de rust en nabeschouwing. Commentaar van Jeroen Grueter. In de studio: Tom Egbers en Youri Mulder, in het stadion in Manchester: Jack van Gelder. Ned.3, 20.15-22.55u.

Sportschau live: UEFA-Pokal. Liveverslag van de wedstrijd Borussia Dortmund – Udinese Calcio. Samenvattingen van Hamburger SV – AFC Unirea Urziceni en VfL Wolfsburg – AFC Rapid Bukarest. ARD, 20.15-23.00u.

UEFA Cup: samenvatting overige wedstrijden. Samenvattingen van overige duels met Nederlandse clubs: o.m. Ajax – Borac Cacak, Heerenveen – Vitoria Setubal, FC Twente – Stade Rennes, NEC – Dinamo Boekarest. Ned.3, 23.00-23.40u.