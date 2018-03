'Subsidieregeling straft cultureel ondernemerschap'

Voormalig Concertgebouwdirecteur Martijn Sanders, die met zijn commissie-Sanders in januari minister Plasterk adviseerde over de invoering van een cultuurprofijtplan, betreurt de wijze waarop de minister het plan nu vormgeeft in zijn Subsidieplan 2009-2012, dat dinsdag werd gepresenteerd. Sanders: „Ik ben niet voor de kaasschaaf. Succes wordt zo niet beloond.”

De commissie wilde de zakelijkheid in de kunstwereld vergroten door instellingen die niet zakelijk genoeg waren, te straffen met een subsidiekorting, en zij die wel goed waren in geld verdienen, te belonen met extra subsidie uit een matching fund.

Plasterk veranderde dit echter in een korting voor alle instellingen – 1,7 procent volgend jaar en 3,4 procent daarna – en stelt het invoeren van een beloningssysteem uit tot over drie jaar.

Bovendien krijgen langjarig gesubsidieerde instellingen – zoals de twee grote dansgezelschappen, de twee grote opera’s, de orkesten en de rijksmusea – van Plasterk geen subsidieverhoging, met het argument dat ze als excellent gezelschap geacht worden zelf genoeg geld te verdienen.

Dit alles is volgens Sanders niet conform het advies dat zijn commissie aan de minister gaf. Sanders: „Het generiek inhouden van subsidie werkt als een straf voor cultureel ondernemerschap. En verder, de commissie wilde ter verhoging van de zakelijkheid een expertisecentrum, waarin genoteerd werd wat nu precies werkt voor kunstinstellingen, zodat er een leerproces zou ontstaan. Maar de minister heeft er een boekhoudkundige regel van gemaakt.”

In het plan van Plasterk wordt er tien miljoen euro bezuinigd met een algemene korting. Hetzelfde bedrag gaat vervolgens naar instellingen die bovengemiddeld zelf geld verdienen. Er is ook vijf miljoen euro per jaar om de expertise van instellingen te vergroten bij het verwerven van eigen inkomsten.

Volgens Jet de Ranitz van het Nederlands Dans Theater – die ook in de commissie-Sanders zat – is het bevriezen van de subsidie van de ‘langjarigen’, en het meebetalen aan de generieke korting, oneerlijk omdat die instellingen juist zo goed zijn in zelf geld verdienen. Haar dansgroep heeft 37 procent aan eigen inkomsten; ver boven de ministeriële norm van 15 procent. Het Koninklijk Concertgebouworkest is kampioen met 52 procent eigen inkomsten. De Nederlandse Opera verdient 28,5 procent zelf.

Minister Plasterk heeft nog niet bepaald hoe hij het cultuurprofijtplan verder gaat uitvoeren. Maar in de kunstwereld leeft de angst dat dit negatief kan uitpakken.

De Ranitz: „We moeten hoe dan ook eerst drie jaar lang bezuinigen. En uiteindelijk moeten we om de pot vechten: sommige krijgen meer, sommige minder, en sommige krijgen niets.”

De Ranitz vreest dat de minister gaat eisen dat je méér eigen geld moet verdienen dan je nu al doet, wat juist voor instellingen die al veel zelf verdienen moeilijk is.

Volgens Sanders is De Ranitz’ angst ongegrond: wie nu al meer verdient dan gebruikelijk mag in het nieuwe systeem hoe dan ook zijn subside houden, en maakt daarbij kans op geld uit het matching fund. Sanders: „Ik heb geen aanwijzingen dat de minister op dit punt van mening is veranderd.”