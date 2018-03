Steun voor HBOS roept vragen op

Lloyds TSB heeft de Britse hypotheekbank HBOS voor een koopje op de kop getikt. Alleen al de verwachte jaarlijkse synergievoordelen van 1 miljard pond kunnen, eenmaal gekapitaliseerd, voor een groot deel het prijskaartje van 12 miljard pond dekken. Bovendien heeft de Britse overheid Lloyds in strijd met de mededingingsregels toegestaan de markt te domineren met een aandeel van 29 procent.

De volledig uit aandelen bestaande transactie komt neer op een prijs van 232 pence per aandeel, gezien de koers van Lloyds woensdagavond. Dat zal voor veel aandeelhouders van HBOS een bittere pil zijn. Het is een korting van 18 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag, en het is ook minder dan de 275 pence per aandeel die de aandeelhouders nog maar een paar maanden geleden moesten neertellen voor een claimemissie. En het is veel minder dan de 300 pence per aandeel, waar eerder op de woensdag over gesproken werd.

De waarheid is dat HBOS niet veel onderhandelingsruimte had, tegen de achtergrond van haar afhankelijkheid van de kapitaalmarkten om haar activiteiten te financieren. Sinds vrijdag is Lehman Brothers failliet en moest AIG worden gered. In de loop van woensdag kregen beleggers aan weerszijden van de Atlantische Oceaan steeds minder trek in financiële aandelen. Op een gegeven moment waren de aandelen van HBOS nog 88 pence waard.

Omdat er geen andere redders aan de horizon verschenen, was het beste dat HBOS had kunnen doen een uitverkoop houden van zijn Australische activiteiten en hopen op een bijdrage uit de onlangs uitgebreide liquiditeitsfaciliteit van de Bank of England. Maar dan zou de beurskoers alleen nog maar verder zijn gedaald.

De regering had eveneens weinig troeven in de hand. Zij zal niet hebben gewild dat één enkele speler zo’n dominante positie op de hypotheekmarkt zou krijgen. Maar zij zou zelfs nog minder graag hebben gezien dat HBOS werd meegezogen in de draaikolk op de financiële markten. Nadat de regering vorig jaar de belangstelling van Lloyds voor Northern Rock niet goed op waarde wist te schatten, zou zij een bijzonder incompetente indruk hebben gemaakt als zij Lloyds voor de tweede keer met een kluitje het riet in zou hebben gestuurd.

Niettemin waren er wel degelijk alternatieven. Waarom hebben de ministers geen hardere opstelling gekozen ten aanzien van de mededingingskwestie, en waarom hebben ze, ter compesatie daarvan, Lloyds niet aangemoedigd nóg minder op tafel te leggen voor HBOS? Dat is de vraag die parlementsleden, die zijn gekozen om het publieke belang te beschermen, zouden moeten stellen.