Den Haag, 18 sept. De toiletten langs de snelweg zijn een stuk schoner geworden Dat heeft het ANWB-blad Kampioen uitgezocht. In 1999 testte het autoblad de snelwegwc`s voor het laatst. Toen was meer dan de helft onhygiënisch. Anno 2008 is meer dan de helft van de vijftig bezochte toiletten op benzinestations schoon tot zeer schoon, zo meldt de Kampioen.