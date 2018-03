Slag om patiënt in Emmeloord

Twee ziekenhuizen in een dorp met bijna 25.000 inwoners? „Emmeloord is de proeftuin van de marktwerking in de gezondheidszorg”, zegt wethouder Foeke Zeilstra van de gemeente Noordoostpolder. Waarbij hij, ter nuance, eraan toevoegt dat Emmeloord omringd is door tien kleinere dorpen. „Samen met Urk bedienen de ziekenhuizen zo’n 64.000 inwoners. En om deze inwoners wordt door twee ziekenhuizen een pittige concurrentiestrijd uitgevochten.”

Het al jaren noodlijdende IJsselmeerziekenhuis kreeg vorig jaar concurrentie van het Antonius Ziekenhuis uit Sneek, die in oktober een vestiging opende in Emmeloord. Gisteren werd bekend dat de operatiekamers van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord voorlopig dicht blijven in verband met infectiegevaar. „De operaties kunnen voor de Noordoostpolder makkelijk worden opgevangen door Sneek, Heerenveen en Meppel.”

Voor de IJsselmeerziekenhuizen is de tijdelijke sluiting van de operatiekamers een enorme financiële klap. Ze kampen toch al met een tekort van zeven miljoen euro.

En het imago van het IJsselmeerziekenhuis in Emmeloord is niet best, zegt wethouder Zeilstra. „Ik constateer dat patiënten massaal overstappen van het IJsselmeerziekenhuis naar het Antonius Ziekenhuis.” Dat heeft volgens hem te maken met een eerdere fusie, waarbij een groot deel van de bewoners en huisartsen in de Noordoostpolder vinden dat het ziekenhuis in Lelystad hun eigen ziekenhuis in Emmeloord „heeft uitgekleed”, aldus Zijlstra. „Veel patiënten maken niet meer de keus voor het ziekenhuis in Emmeloord, maar stappen over naar Meppel, Zwolle en Sneek.” Het Antonius telt sinds 2003 elk jaar een verdubbeling van patiënten uit de Noordoostpolder en Urk.

Afgelopen jaar hebben zeventien huisartsen uit de Noordoostpolder en Urk een intentieverklaring getekend met het Antonius, met als doel de zorg te verbeteren. De huisartsen zijn onder meer verbolgen over het feit dat de verloskundige praktijk van Emmeloord naar Lelystad is verhuisd – Urk kent het hoogste geboortecijfer van Nederland. Door dit soort acties komt het voortbestaan van het ziekenhuis in Emmeloord op het spel te staan, vindt Zeilstra. „Ik wil naar aanleiding van de operatiestop een overleg met Lelystad en de provincie. Het ziekenhuis zit in zwaar weer, maar voor de toekomst van de gezondheidszorg in onze gemeente wil ik weten waar ik aan toe ben. Ik signaleer een gezonde concurrentie, maar ik wil wel zekerheid over de toekomst van de gezondheidszorg.”