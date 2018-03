Seniorenbeurs trekt veel publiek Utrecht, 18 sept. Twee 50-plussers luisteren naar een verkoper van matrassen op de 50 Plus Beurs in Utrecht. Behalve winkelen zijn er ook inspannende activiteiten. Gisteren braken 1.178 50-plussers een record door langer dan een half uur aan aerobics te doen. Meer dan 600 stands in zes aaneengesloten beurshallen met lezingen, presentaties en workshops vermaken de 50-plussers. Daarnaast zijn er ook shows en dansoptredens. De 50 Plus Beurs is de grootste seniorenbeurs ter wereld. In 2007 bezochten 95.000 mensen het evenement en dit jaar worden zeker 100.000 bezoekers in de Jaarbeurs verwacht. Foto Rob Huibers Nederland, Utrecht, 09-2008. Foto: Rob Huibers. Beurs 50+ in de Jaarbeurs. Een verkoper legt in de stand van een beddenfabrikant zijn beursaanbieding uit aan twee potentiele klanten, terwijl op een reusachtige foto op de achtergrond twee modellen laten zien hoe geweldig het genieten is in zo'n bed.

Huibers, Rob