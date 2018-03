SanDisk vindt bodSamsung te laag

San Francisco. De Amerikaanse geheugenkaartproducent SanDisk heeft gisteren het overnamebod van het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern Samsung afgewezen. SanDisk vond het bod van 5,8 miljard dollar (4,1 miljard euro) te laag. Het bedrijf sluit niet uit wel akkoord te gaan met een hogere prijs. Samsung schreef SanDisk een brief waarin stond dat het bedrijf blijft bij het bod van 26 dollar per aandeel. In de brief stelt Samsung ”diep teleurgesteld” te zijn dat SanDisk ”vasthoudt aan onrealistische verwachtingen” over de marktwaarde van het bedrijf.