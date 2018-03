Rusland: de autoriteiten leggen beurshandel stil

Twee van de grootste Russische banken, VTB en Sberbank, verloren gistermorgen in een uur tijd meer dan eenvijfde van hun waarde. De Russische Federale Dienst voor de Financiële Markten moet volgens de reglementen de beurshandel stilleggen als een van de beurzen met meer dan 10 procent daalt.

Om één minuut over twaalf werd de handel op de Moskouse beurs (RTS) op last van de overheid gestaakt, nadat de index binnen een uur met 7,6 procent was gedaald. Negen minuten later sloot de valutabeurs (MICEX), nadat de index daar met 16,8 procent onderuit was gegaan. Aan het eind van de dag bleek de RTS met 6,4 procent gedaald en de MICEX met 3,1.

Dinsdag werd de beurshandel in Rusland ook al stilgelegd, nadat de MICEX met 17,5 procent was gedaald. De volgende dag werd de handel hervat, om in de ochtend enigszins te herstellen. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse Fed verzekeringsmaatschappij AIG te hulp was geschoten.

Maar nadat grote investeringsbank KIT Finance had bekendgemaakt dat zij een strategische partner zocht omdat zij haar verhandelbare schulden van 2,75 miljard euro niet kon afbetalen, brak er paniek uit. Het eventuele faillissement van KIT Finance zou een domino-effect kunnen hebben waarbij tal van andere banken onderuit zouden kunnen gaan.

Inmiddels lijkt dat gevaar afgewend, nu de grote investeringsmaatschappij Leader Asset Management bereid is gevonden in KIT Finance te investeren. Staatsenergiebedrijf Gazprom is een van de belangrijkste aandeelhouders in Leader. Ook minister van Financiën Koedrin heeft bevestigd dat de situatie omtrent KIT Finance is gestabiliseerd.

De Russische zakenwereld heeft grote kritiek op het stilleggen van de beurshandel. Analisten menen dat de overheid er beter aan doet de vertrouwenscrisis te beheersen, door meer geld in het bankensysteem te pompen dan de huidige 30 miljard euro.

De Russische markten hebben te maken met de ergste tegenslag sinds de betalingscrisis van 1998. Sinds half mei is de RTS met 57 procent in waarde gedaald, terwijl de olieprijs sinds 11 juli met 37 procent omlaag is gegaan.

De crisis lijkt vooral het gevolg van de wereldwijde financiële onrust. Daarbij komt ook nog dat sinds het begin van de oorlog met Georgië en de daaropvolgende verslechtering van de betrekkingen met het Westen er 14 miljard euro aan buitenlands investeringskapitaal het land uit is gestroomd.

Volgens de Russische president Medvedev wordt die kapitaalvlucht slechts voor 25 procent veroorzaakt door de troebelen in de Kaukasus. De grootste boosdoener is volgens hem de onrust op de financiële markten.

Ondanks de kapitaalinjecties die de Russische centrale bank en het ministerie van Financiën de Russische economie de afgelopen week hebben gegeven, stelt de Russische overheid zich volgens analisten te onverschillig op. Door die houding zou het vertrouwen in de Russische economie alleen verder afnemen. Het duistere Russische financiële systeem, waarin niemand weet wie voor hoeveel geld van wie afhankelijk is, draagt aan die vertrouwenscrisis bij.

Door dat gebrek aan vertrouwen dreigt de financiële crisis haar tentakels uit te slaan naar de gehele economie. Nu al lijken verschillende Russische banken in moeilijkheden, omdat ze door de beursval hun schulden niet kunnen terugbetalen. Sinds augustus is ook de autoverkoop sterk gedaald, door minder beschikbaar krediet. Autohandel is een belangrijke tak van de Russische economie.

Anders dan tijdens de crisis in 1998 is de Russische economie nu wel in betere vorm. De centrale bank heeft een reserve van ruim 400 miljard euro, terwijl er ook nog een stabilisatiefonds bestaat waar ruim 100 miljard euro zit.